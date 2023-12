"Dopo di noi", parte la conferenza di servizi per la realizzazione del Villaggio Laudato Si'

TERMOLI. Regione Molise, Comune di Termoli, Soprintendenza, Asrem, Acea Molise, Enel distribuzione, 2iRete Gas, Diocesi di Termoli-Larino.

Sono questi i soggetti che parteciperanno assieme all'impresa committente alla conferenza di servizi indetta per acquisire i pareri necessari alla realizzazione del villaggio del "Dopo di noi", Laudito Sì'.

Il progetto che vide la posa della prima pietra lo scorso 26 marzo, alla presenza del Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio,

Il progetto in via di realizzazione è frutto della significativa donazione di un privato cittadino e dal desiderio di prendersi cura con amore delle persone con disabilità, offrendo loro spazi e strutture in cui vivere serenamente nel rispetto del principio di autodeterminazione e di realizzare il proprio progetto di vita anche quando i loro genitori non ci saranno più. Nell’area individuata sono previsti, in sostanza, tre interventi in un contesto del “Dopo di noi”;: si partirà da impianti sportivi aperti a tutti e adeguati alle persone disabili, poi ci sarà un edificio su due piani che ospiterà un centro diurno con vari laboratori e sezioni riabilitative, una piscina riabilitativa; ancora, una struttura abitativa dove si può vivere in comune permanentemente come spazio residenziale e altri servizi. Il progetto punta a coinvolgere le stesse persone con disabilità anche nella gestione di alcune attività.

La richiesta è stata presentata lo scorso 20 ottobre dal vescovo De Luca, in qualità di Amministratore Responsabile della Diocesi di Termoli e Larino, proprietario delle aree.

La delibera di Consiglio Comunale del 24 luglio scorso ha disposto l’efficacia della variante parziale al Piano Regolatore Generale relativa alla localizzazione della struttura sociale denominata “Dopo di noi” adottata con deliberazione del Consiglio comunale del 28 ottobre 2022, intesa a ottenere il Permesso di Costruire per la realizzazione della struttura sociale denominata “Dopo di Noi” in località Contrada Mucchietti;

La conclusione del procedimento deve acquisire i pareri, le intese, i concerti, nulla-osta o atti di assenso di competenza delle Amministrazioni, Enti e Gestori di beni e servizi indicati in indirizzo, per cui è necessario procedere all’indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria prevista dall’art.14, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Alla conferenza sono chiamate a partecipare le Amministrazioni, gli Enti ed i Gestori di beni e servizi pubblici, indicati in indirizzo che risultano competenti ad esprimere il proprio parere, nulla-osta e atto di assenso comunque denominati.

Entro la data del 16 dicembre prossimo, i soggetti chiamati in conferenza possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Entro la data del 30 gennaio si dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; l'eventuale riunione in modalità sincrona (telematica) di cui all'art. 14-ter si terrà il 09/02/2024. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni coinvolte, si segnala che la riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla normativa;

Eventuali prescrizioni o condizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative ad un vincolo di normativa o di un atto amministrativo generale o se apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. In caso di dissenso devono essere indicate, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La mancata comunicazione del parere equivale ad assenso senza condizioni.

L’inizio dei lavori, resta subordinato al rilascio degli atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni richiesti con la presente indizione di conferenza, di cui – una volta acquisiti – l’Amministrazione procedente darà immediata comunicazione all’interessato.