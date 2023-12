Uguaglianza e inclusione, «Belle parole, ma restano tali»

TERMOLI. 3 Dicembre 2023: Giornata internazionale delle persone con disabilità.

È pomeriggio e mi fermo a riflettere sulla giornata di oggi e su quello che si celebra. Da stamattina sono molti i messaggi social che sto leggendo a riguardo della giornata internazionale delle persone con disabilità. Tante le scritte in cui si inneggia all'uguaglianza di diritti e opportunità, all'esaltazione delle diversità in quanto unicità e alla necessità di includere tutti nella società. Da una parte mi fa piacere leggere queste parole ma dall'altra mi amareggiano perché le vedo come ancora solo parole. Quanto scritto potrà sembrare polemico ma è solo la fotografia della realtà: una realtà ancora troppo lontana dalla vera inclusione. Secondo me la dimostrazione che siamo ancora lontani dall'obiettivo è proprio la necessità di avere una giornata internazionale per le persone con disabilità.

Bisognerebbe avere a cuore il destino e la vita di queste persone tutti i giorni; bisognerebbe puntare a politiche che incentivino le stesse opportunità e gli stessi servizi per tutti.

Purtroppo le famiglie che hanno in casa una persona con disabilità si sentono ancora troppo sole perché vedono i propri familiari in condizioni di disabilità poco inclusi nel mondo e si trovano ad affrontare mille difficoltà anche per accedere a semplici servizi. Quindi più che scrivere messaggi social, creare spot pubblicitari e diffondere messaggi con parole "politicamente corrette" invito tutti a fare la loro piccola parte per dare dignità a queste persone. Basterebbe un piccolo gesto da parte di ognuno, ad esempio se ogni libero professionista o ogni azienda assumesse una persona con disabilità nelle proprie attività già ci si inizierebbe a muovere nella direzione della vera inclusione e della non discriminazione.

Ricordiamoci quanto scritto nella nostra Costituzione Italiana e in particolare nell'articolo 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".