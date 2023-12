«Più alberi»... in memoria delle donne vittime di violenza

TERMOLI. In memoria delle donne vittime di violenza, il comitato Più Alberi ha messo a dimora a Termoli un nuovo albero lo scorso sabato. L’albero è una magnolia, non a caso una pianta con nome femminile, per simboleggiare la violenza che si protrae ormai da troppo tempo e che è stata ed è ancora responsabile di tanta sofferenza e morte.

“Abbiamo piantumato la magnolia lungo una strada a noi molto cara, quella stessa dove abbiamo già in precedenza messo a dimora altri alberi e che spesso amiamo chiamare “il viale di Più Alberi”, immaginandoci un futuro più verde.

Nutriamo la speranza che la magnolia possa essere di monito a tutti gli uomini, non solo a quelli che ricorrono alla violenza ma anche a chi conosce e assiste ad eventi violenti: bisogna denunciare, prendere una posizione, essere reattivi con le parole e con i fatti!

Solo così, azione dopo azione, giorno dopo giorno, anche senza il megafono dei media, si potrà vedere la luce in fondo a questo bruttissimo tunnel”.