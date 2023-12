La preghiera del marinaio: in cattedrale l'omaggio a Santa Barbara

La preghiera del marinaio: in cattedrale l'omaggio a Santa Barbara

TERMOLI. La città di Termoli ha il privilegio di celebrare due volte Santa Barbara nella mattinata del 4 dicembre, visto che è la patrona di Vigili del fuoco e Marina militare.

Ieri, alle 11.30, in Cattedrale, santa messa della Capitaneria di Porto.

Il vescovo Gianfranco De Luca e il cappellano militare hanno officiato la funzione religiosa, dinanzi a un duomo gremito dal personale del Corpo, in testa il comandante Sergio Mostacci e la “seconda” Francesca Preziosa.

Una rappresentanza delle istituzioni ha omaggiato la cerimonia, autorità comunali e regionali, le delegazioni di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Polizia Municipale, le associazioni del territorio.





Il presule nella sua omelia ha esaltato il ruolo a cui sono chiamati i militari, soprattutto quando sono impegnati nel salvare da morte certa migliaia e miglia di persone che fuggono dalle loro terre martoriate da guerre e violenze senza pari, in un anno, il 2023 ancora più difficile del precedente.

Poi è stata letta la sempre toccante Preghiera del Marinaio, prima la Benedizione e la consueta foto ricordo sulla scalinata della Cattedrale e poi tutti in capitaneria per un brindisi augurale in onore di santa Barbara patrona dei Marinai.

