Blocco studentesco Molise: “Edilizia scolastica emergenza regionale"

MOLISE. “Edilizia scolastica emergenza regionale! Controlli subito!” questa la frase riportata dagli striscioni del Blocco Studentesco Molise apparsi a Isernia e Campobasso. Dopo l’allarmante crollo della palestra antisismica di Casacalenda i ragazzi del Fulmine Cerchiato tornano ad alzare la voce: l’edilizia scolastica è un’emergenza regionale e va affrontata immediatamente.

“Apprendiamo dai notiziari - inizia la nota del movimento - che in molti hanno rivolto appelli alle forze politiche molisane affinché si faccia luce sul crollo verificatosi a Casacalenda e sulla situazione dell’edilizia scolastica molisana, ma gli appelli e le parole non bastano. La pubblica indignazione dura qualche giorno, il tempo di ripulirsi la coscienza. Con questa azione, che non sarà l’ultima, vogliamo ribadire l’urgenza di controlli e interventi strutturali concreti ed efficaci sulle scuole regionali di ogni ordine e grado”.

“Quanto avvenuto a Casacalenda è un preoccupante campanello d’allarme. Noi non abbiamo intenzione di attendere il prossimo crollo o la prossima catastrofe affinché vengano presi in considerazione i dovuti provvedimenti.” - prosegue la nota.

“Quello dell’edilizia scolastica - conclude la nota - è uno dei temi principali della nostra agenda, e su questo punto non siamo disposti ad arretrare di un metro!”.