Personalità meritevoli e studenti brillanti: la premiazione di Gente di Mare 2023

La premiazione di Gente di Mare 2023: i termolesi meritevoli

TERMOLI. Ventuno personalità individuate e premiate come espressione di termolesità.

Per essersi distinti, ognuno, nel proprio ambito lavorativo e nelle discipline sportive di appartenenza.

Anche quest’anno, nel giorno di San Basso, si è svolta la premiazione della manifestazione “Gente di Mare” giunta alla trentaseiesima edizione, evento seguito in diretta Facebook da Termolionline.

Quest’anno l’evento si è tenuto nel nuovo auditorium di via Panama tenuto a battesimo per l’occasione. Una sala ampia e confortevole che sarà messa a disposizione della collettività per gli eventi che si vorranno organizzare.

Proprio ad iniziare da “Gente di Mare”, l’evento questa volta si è svolto in due sessioni per permettere a tutti di partecipare e condividere un momento per il quale l’amministrazione comunale di Termoli ha ultimato solamente nelle ultime ore un lavoro certosino partito mesi fa con l’individuazione di tutte le personalità che sono state premiate.

Prima però la consegna degli attestati agli studenti più meritevoli della città, coloro che si sono laureati nelle facoltà di Termoli dell’Università del Molise per poi passare a tutti gli alunni degli istituti presenti in città.

Presente una delegazione dell’amministrazione comunale con a capo il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano.

La manifestazione è stata presentata da Stefano Leone, Antonio Lanzone, Antonella Occhionero e con la partecipazione del gruppo folklorico ‘A Schaffette.

Il vicesindaco reggente Ferrazzano, nel suo intervento introduttivo, ha voluto prima di tutto ringraziare la struttura dell’assessorato alla Cultura che si è prodigata affinché tutto si svolgesse secondo copione.

“E’ la giornata della nostra città, dei termolesi e della gente di mare – ha detto il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano -. Proprio in questa occasione mostriamo e consegniamo alla nostra comunità questa struttura che aspettavamo da tempo e che sarà messa a disposizione di tutte le realtà associative che vorranno tenere incontri e convegni. Oggi premiamo prima gli studenti più meritevoli e poi tutti i nostri concittadini che si contraddistinti nelle proprie attività lavorative e nelle discipline sportive portando in giro per l’Italia e per il mondo il nome della nostra città”.

ELENCO PREMIATI “GENTE DI MARE” 2023

- GIANLUIGI CIARALLO

“Responsabile dello stabilimento T.C.M., azienda insediata nel nostro territorio dal 1991 operante in tutto il territorio nazionale”

- ALEX CIANCIOSI

“Per i brillanti risultati conseguiti nei campionati italiani assoluti di Hip Hop e concorso d’Italia Pop-Ping, portando alla ribalta nazionale il nome della città di Termoli”

- Dott. DANILO SUSI

“All’uomo che ha saputo accostare la passione per l’arte alla professione medica”

- AGOSTINO DE FENZA

“Per il suo legame tra mare e lavoro”

- Dott. MARIANO FLOCCO

“Responsabile dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta, per le sue doti umane, per la sue capacità professionali e per l’abnegazione al lavoro”

- MAURIZIO DE SANTIS

“Nel panorama ciclistico da oltre 50 anni è un tesoro di passione ed esperienza che ha valorizzato il ciclismo locale”

- MARIO MANCINI

“Per la sua visione e le sue grandi capacità relazionali, riferimento per le aziende e i cittadini termolesi”

- ANTONIO DE GREGORIO

“Al maestro della luce e della fotografia” – “je pije a’ luc e accumènze a scriv nù romanze….”

- YLENIA PALADINO

“Per essersi distinta nel panorama artistico nazionale ed europeo”

- STEFANIA GENTILUCCI

“Per aver ideato il progetto New Wawe Water Polo Club, ponte tra Australia e la nostra cittadina”

- ALESSIO PASCIULLI

“Per i brillanti risultati conseguiti ai Campionati Europei nella disciplina Shuaj Jiao”

- MICHELE TROMBETTA

“Termoli e la sua famiglia due amori così grandi”

- CARMELO BONFIGLIO (ammiraglio)

“Per i prestigiosi incarichi ricoperti presso i reparti dello Stato Maggiore della Difesa”

- FILIPPO CANTORE

“Per i suoi brillanti obiettivi conseguiti durante i 40 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri”

- MICHELE GIANPIETRO

“Per essersi distinto in competizioni di livello nazionale e internazionale portando in alto il nome della sua città”

- RAFFAELE CAPOSIENA

“Dal 1991 imprenditore nel nostro territorio termolese che ha saputo creare un ambiente famigliare anche nella propria azienda”

- DANTE CIANCIOSI

“Imprenditore innovativo e visionario che ha contribuito alla crescita del nostro territorio”

- A.S.D. KUNG FU SHAOLIN KICKBOXING DI CARMINE DE PALMA

“Per i brillanti risultati conseguiti dal maestro De palma e dai campioni italiani che militano nella squadra nazionale italiana, Chiara Tavani e Angelo Zuccaro”

- RISTORANTE “DA ANTONIO” – GIOVANNI VERDUNO

“Attività di ristorazione che da oltre 50 anni è simbolo della tradizione culinaria termolese”

- VESCOVO MONSIGNOR GIANFRANCO DE LUCA

“Per aver servito con fede ed impegno instancabile la Diocesi di Termoli-Larino”

- SAVERIO LACERENZA

“Per i brillanti risultati conseguiti nell’ambito sportivo e sociale”





ELENCO PREMIATI UNIVERSITA’ E SCUOLE

Università degli Studi del Molise – sede di Termoli

Laureati con 110 e lode





- Emilia Ceccacci

- Carlo D’Angelo

- Antonietta Marsilio

- Deborah Ricci

- Giovanna Sebastianelli

- Elena Bonomo

- Daniela Dashi

- Francesca Lovato





Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia” (I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A.)





- Antonio Romano 100

- Marianna Basilico 100 e lode

- Cristina Miftode 100 e lode

- Jasmin Miniello 100

- Luana De Filippis 100

- Desirè Sportaiuolo 100





Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Maiorana”

- Lidia Annese 100/100

- Christian Caterina 100/100

- Pasquale Colucci 100 e lode

- Alessio Del Muto 100/100

- Marco Gatti 100/100

- Andrea Pocetti 100/100

- Giorgia Sangregorio 100/100

- Melania Sfreda 100/100

- Giorgio Valente 100/100

Istituto Superiore “Alfano Da Termoli”





- Francesco Grisolia 100/100

- Martina Lonati 100/100

- Antonio Aprile 100/100

- Marta Ivone 100/100

- Enrica Zio 100/100





Lice Scientifico “Alfano da Termoli”





- Flavio Clemente 100/100

- Letizia Colecchia 100/100

- Edoardo Mascilongo 100/100

- Maria Musacchio 100/100

- Federico Spezzano 100/100 e lode

- Martina Amato 100/100

- Maria Grazia Basile 100/100 e lode

- Anna Chiara D’Aurelio 100/100

- Francesca Ricci 100/100 e lode

- Michele Acciaro 100/100 e lode

- Ugo Castelnuovo 100/100

- Gaetano Fiorino 100/100 e lode

- Daria Miele 100/100

- Luigi Tommasone 100/100

- Livia Fortunato 100/100

- Chiara Lentino 100/100

- Annalucia Troisi 100/100

- Chiara Calamo 100/100

- Francesco De Santis 100/100





Istituto Comprensivo “Brigida”





- Marica Cutrera 10 con lode

- Ilaria De Lisio 10 con lode

- Alessia Genua 10

- Andrea Albano 10

- Antonia Pia Diletta Cappiello 10

- Sara Lombardi 10

- Valentina Montesanto 10 con lode

- Federica Russo 10

- Laura Carriera 10 con lode

- Chiara Lanzone 10 con lode

- Giorgia Mattarocchia 10 con lode

- Lucrezia Della Porta 10 con lode

- Donatella Morese 10

- Maria Santoro 10

- Chiara Trebace 10

- Anna Asia Andrisani 10 con lode

- Chiara Cristino 10 con lode

- Serena Messina 10 con lode

- Rossella Vizzarri 10 con lode

- Michele D’Arienzo 10

- Nicole Di Lembo 10 con lode

- Siria Moscufo 10

- Eleonora Ronchetti 10 con lode

- Camilla Terone 10





Istituto Comprensivo “Schweitzer”





- Giuseppe Ciarniello 10/10 con lode

- Giovanni D’Agostino 10/10 con lode

- Francesco Dentico 10/10 con lode

- Luca Benevento 10/10

- Nicolò Gabrielli 10/10

- Greta Mugnano 10/10 con lode

- Veronica Rocco 10/10

- Frida Sarcinelli 10/10 con lode

- Diana Selvaggio 10/10

Istituto Comprensivo “Bernacchia”





- Marta Arile 10

- Martina Manes 10 e lode

- Francesco Roncone 10

- Stefano Virgili 10 e lode

- Mattia D’Astolfo 10 e lode

- Elisabeth Francioni 10 e lode

- Luca Palma 10

- Lucia Desirè Canosa 10





Istituto Comprensivo “Achille Pace” – Difesa Grande





- Ambra Buscio 10/10

- Giovanna Della Penna 10/10 con lode

- Miriam Di Ridolfo 10/10

- Giulia Ida Di Tommaso 10/10 con lode

- Serena Pia Gallo 10/10

- Alice Panicciari 10/10

- Alice Tagarelli 10/10

- Maria Tommasone 10/10 e lode

