Gli auguri della diocesi di Termoli-Larino all'arcivescovo Colaianni

TERMOLI. Il Vescovo di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, assieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, si felicita ed esprime il suo augurio a monsignor Biagio Colaianni nominato da Papa Francesco Arcivescovo metropolita della Diocesi di Campobasso-Boiano e assicura sin da ora la preghiera di tutta la Diocesi per l’oneroso impegno pastorale che il Santo Padre ha chiesto a mons. Colaianni.

Allo stesso tempo, alla preghiera e all’augurio per il nuovo pastore, la Diocesi di Termoli-Larino unisce sentimenti di profonda gratitudine per quanto ha significato il ministero di monsignor Giancarlo Maria Bregantini per la Diocesi di Campobasso-Boiano e per tutta la Regione Ecclesiastica, riconoscendo la dedizione, la proficuità e il dono dello Spirito che mons. Bregantini ha rappresentato per questa nostra terra molisana