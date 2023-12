Luminarie di Larino: si accende la Magia di Luci

LARINO. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la città di Larino si prepara a brillare sotto un cielo di luci scintillanti. L'evento annuale delle Luminarie di Larino, organizzato dall'Associazione Larino nel cuore, atteso con trepidazione da migliaia di visitatori, verrà inaugurato come di consueto l'8 dicembre alle ore 17, trasformando le strade in un incantevole paesaggio di festa.

Le luminarie artistiche illumineranno le notti di Larino fino al 6 gennaio 2024, offrendo uno spettacolo di luci che promette di essere più affascinante che mai. I visitatori saranno immersi in un mondo di festa con mercatini di hobbisti, deliziosi street food, una pista di pattinaggio per i più avventurosi, e la magica casa di Babbo Natale.

Per aggiungere un pizzico di malizia e divertimento, quest'anno ci sarà anche la casa del Grinch, insieme a personaggi dei cartoni animati e artisti di strada che porteranno sorrisi e meraviglia tra grandi e piccini. La musica dal vivo accompagnerà le serate, creando un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per godersi le festività in compagnia.

L'evento non è solo un'occasione per ammirare le bellezze luminose, ma anche un momento di incontro e condivisione, un'opportunità per vivere lo spirito del Natale in una cornice unica e indimenticabile. Le Luminarie di Larino sono un appuntamento imperdibile per chi cerca di immergersi nella magia del Natale, un'esperienza che riscalda il cuore e illumina gli occhi.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono visitare le pagine Instagram e Facebook dell'evento, dove saranno disponibili aggiornamenti e dettagli. L'invito è esteso a tutti: famiglie, amici, turisti e chiunque desideri vivere momenti di pura gioia. Le Luminarie di Larino vi aspettano per scrivere insieme una nuova pagina di magia e incanto.

ISTRUZIONI PER L'USO

PARCHEGGI E NAVETTE.

Durante la spettacolare manifestazione “Luminarie Larino - Magia di Luci”, le principali vie d’accesso al Centro Storico Frentano saranno temporaneamente chiuse. Per facilitare il vostro arrivo all’evento, metteremo a disposizione navette gratuite attive dalle 16:00 alle 22:00. Queste navette partiranno dalle seguenti località (come indicato nella mappa allegata):

- Tribunale

- Polo Fieristico

- Scuola Novelli

Potrete parcheggiare le vostre auto nelle seguenti aree:

- Terminal Autobus

- Ex Ospedale Vietri

- Stadio Comunale

- Polo Fieristico

Per gli autobus, i parcheggi sono disponibili al Terminal e al Polo Fieristico.

Attenzione: Il transito e la sosta nel Centro Storico sono riservati esclusivamente ai possessori di Pass. Le autovetture parcheggiate lungo la Strada Statale tra Larino e Casacalenda saranno soggette a sanzioni.