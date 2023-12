Assistenza domiciliare per gli anziani, il Comune investe 90mila euro

TERMOLI. L’assessore comunale alle Politiche sociali, Silvana Ciciola, sottolinea come il Comune di Termoli intenda acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dell’attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) e Servizio pasti a domicilio in favore di persone anziane di età non inferiore a 65 anni, residenti nel Comune di Termoli e senza adeguato supporto familiare. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura negoziata da espletare sulla piattaforma di negoziazione telematica Traspare, gestita dalla CUC del Comune di Termoli.

Pubblicato un Avviso esplorativo, a mezzo manifestazione di interesse, che non è vincolante per il Comune di Termoli, ed è finalizzato, altresì, all’individuazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata, eventualmente individuati in base ai criteri di seguito indicati e nel rispetto dei principi di fiducia, risultato, economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Come dettagliato nel Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014, il Servizio di Assistenza domiciliare Anziani (SAD) e Servizio pasti a domicilio consistono nell’insieme di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale e diversa intensità svolti prevalentemente a domicilio degli anziani e finalizzati a migliorarne la qualità della vita. In particolare:

L’Assistenza Domiciliare Socio assistenziale (SAD) Anziani consiste nell’erogazione degli interventi di assistenza a domicilio dell’utente ed è finalizzata a superare situazioni di difficoltà contingente, per migliorare stati di disagio prolungato e/o cronico e, soprattutto, per evitare ricoveri non volontari o per ritardarne la necessità.

L’assistenza domiciliare per anziani si caratterizza per essere un servizio finalizzato a favorire il mantenimento nel proprio nucleo familiare e contesto sociale dell’anziano che necessita di interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione dalla propria abitazione, di assistenza sociale a domicilio.

Gli obiettivi dell’assistenza domiciliare per anziani comprendono azioni tese a:

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di disagio consentendo al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio nucleo familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere a sé stesso, senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari e/o parenti;

- evitare ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;

- favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi socio-servizi in grado di concorrere all’autonomia della persona;

- favorire il recuperare delle potenzialità residue della persona anziana;

Il servizio offre le seguenti prestazioni:

- Supporto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;

- Aiuto nella gestione dell’ambiente domestico;

- Aiuto nelle attività fisiche personali;

Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali:

- Disbrigo di pratiche.

Il Sevizio pasti a domicilio prevede la fornitura di pasti caldi consegnati al domicilio dell’utente sulla base della richiesta del servizio sociale comunale, quale affidatario dell’appalto specifico. Il servizio si presenta come risorsa integrativa dell’assistenza domiciliare. E’ prevista una compartecipazione ai costi del servizio da parte dell’utente. Il numero stimato annuo di pasti è pari a 2080. Il numero delle ore è puramente indicativo in quanto la tipologia dei servizi potrà subire modifiche, anche sostanziali, in relazione al numero dei servizi che si andranno a realizzare, senza che l’Appaltatore, in caso di riduzione del servizio, possa trarre argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente Avviso. Nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi di urgenza o di necessità, sarà possibile richiedere mediante incarico formale l’esecuzione anticipata del servizio. La data d'inizio effettivo del servizio, presumibilmente dalla data del 1° gennaio 2024, sarà comunque determinata con la redazione di apposito verbale di consegna della sede. Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta. La Stazione Appaltante, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell’azione amministrativa.

I cittadini accedono al servizio presentando apposita domanda presso il servizio sociale del Comune di Termoli. L’assistente sociale provvede all’istruttoria della domanda, ovvero compie un’analisi complessiva dei bisogni dell’utente, prendendo in considerazione la sua condizione sanitaria e clinica, la sua situazione familiare, sociale ed ambientale, anche attraverso strumenti validati e modalità (ad esempio: la visita domiciliare…) in uso al servizio sociale, al fine di definire il progetto assistenziale individualizzato (PAI). L’Assistente Sociale opera dunque come “case manager” il cui ruolo consiste nell’effettuare una lettura compartecipata con il cittadino – cioè con il destinatario degli interventi, se questo risulta possibile, o con la sua rete familiare e/o di sostegno, dei propri bisogni e nel suo accompagnamento alla formulazione di un’ipotesi d’intervento ed alla successiva conoscenza del/i servizio/i opportuni e dei diversi erogatori, così da facilitarne l'esercizio consapevole ed informato del diritto di scelta.

Ai fini della realizzazione dei servizi, il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- alla data di effettivo inizio dei servizi prenderà in carico i cittadini utenti e fornirà loro l’assistenza necessaria; Il Servizio sociale del Comune Termoli comunicherà l’elenco degli utenti beneficiari e la relativa indicazione del numero di ore di prestazioni di cui possono usufruire;

- le procedure di valutazione e rivalutazione dei cittadini utenti, le ammissioni degli stessi ai servizi avverranno secondo i criteri e le modalità stabilite dall’Ufficio competente;

- il soggetto aggiudicatario dovrà produrre e consegnare all’Ufficio preposto del Comune di Termoli l’elenco del personale con l’indicazione del curriculum formativo e professionale e il luogo di lavoro relativo al servizio presso il domicilio dei pazienti. Deve fornire, altresì, i relativi recapiti telefonici, le copie dei libretti sanitari regolarmente vistati prima che gli stessi vengano immessi nei servizi oggetto dell’appalto o l’avvenuta partecipazione al corso previsto dalla normativa vigente.

Ogni aggiornamento e/o cambiamento relativo a tale elenco dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicato almeno 5 giorni prima. Non è ammesso per l’effettuazione di prestazioni domiciliari, l’utilizzo di nuovo e/o diverso personale senza averne fatta previamente comunicazione scritta e motivata entro i termini previsti.

Il PAI (piano di assistenza individuale), di competenza esclusiva dell'Assistente Sociale del Comune di Termoli è lo strumento attraverso il quale viene definito il programma di intervento personalizzato con l’indicazione:

- dei bisogni socio-ambientali, familiari e sanitari, dei problemi specifici e dei fattori osservabili che lo caratterizzano e consentono la personalizzazione dell’intervento;

- degli obiettivi e dei risultati attesi – in termini di miglioramento delle condizioni di benessere della persona e della sua rete di relazioni, di mantenimento delle capacità residue, di rallentamento del possibile peggioramento delle condizioni di salute/bisogno;

- della/le prestazione/i di servizio da erogare;

- della rete istituzionale, familiare ed amicale da coinvolgere per la sua piena ed efficace realizzazione;

- delle modalità di verifica che si intendono adottare per la valutazione del programma in relazione agli obiettivi prefissati e alla specificità del caso.

Le eventuali variazioni al Piano dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Sociale del Comune di Termoli e, contestualmente, all’Assistente Sociale di riferimento.

Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai tempi stabiliti dal Piano per i singoli casi, senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all’orario e ai giorni stabiliti, ad eccezione di situazioni imprevedibili ed urgenti, che, ad ogni modo, dovranno essere comunicate tempestivamente al Servizio Sociale dell’Ente e all’Assistente Sociale di riferimento.

L’importo che l’Amministrazione pone a base d’asta per l’aggiudicazione del servizio predetto è fissato in complessivi € 90.000,00 comprese le spese di gestione pari al 4% oltre IVA come per legge. L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di affidamento del servizio presumibilmente a far data dal 01/01/2024.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

L’Amministrazione si riserva il diritto di ricorrere alla proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario per il completamento delle procedure di gara alla scadenza del contratto.

Nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi di urgenza o di necessità, sarà possibile richiedere all’Aggiudicatario il pronto avvio del servizio mediante incarico formale. La data d'inizio effettivo del servizio sarà comunque determinata con la redazione di apposito verbale di consegna all’Ente affidatario.

Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

La Stazione Appaltante, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) Anziani e Servizio Pasti a domicilio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell’azione amministrativa.

Possono accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) Anziani e Servizio Pasti a domicilio tutti coloro che risiedono nel Comune di Termoli con età non inferiore a 65 anni e che si trovano in condizioni di necessità di un aiuto da parte di altre persone e non dispongono di sufficiente assistenza familiare.

La domanda di accesso ai servizi di cui trattasi può essere presentata dall’interessato o, nel caso questi sia impossibilitato, da un congiunto o da altri soggetti che lo rappresentino, presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Termoli, i quali si occupano sul territorio dell’analisi e della raccolta del bisogno.

La richiesta deve essere corredata da:

- ISEE ordinario del nucleo in corso di validità;

- documento di riconoscimento in corso di validità;

- eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente.

Per la fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) Anziani il numero delle ore settimanali richiesto viene stabilità dall’Assistente sociale di riferimento del Comune di Termoli.

Possono presentare manifestazione di interesse all’Avviso in parola, gli operatori economici secondo le disposizioni dell’art.65 del D.Lgs n.36/2023 in possesso dei seguenti requisiti.

Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi, i concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs 6 settembre -2011, n. 159;

-sussistano le condizioni di cui all’art.53 del comma ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

-sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge;

a) Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente all’oggetto del presente appalto e per la quale sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività;

- Iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura;

- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali;

Nel caso di soggetti di cui all’art.65 comma 2 lett.e), f), g), e h) del D.Lgs n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio nonché, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, da quelle indicate come esecutrici e dall’organo comune, ove l’aggregazione abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di consorzio di cui all’art.65 comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs 36/2023, l’iscrizione camerale dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle singole imprese consorziate che eseguiranno l’appalto.

Non potrà essere invitato alla successiva procedura negoziata l’operatore economico che invia contemporaneamente domanda di partecipazione sia come singolo operatore che in forma aggregata.

b) Requisiti di capacità economica finanziaria:

Fatturato specifico complessivo non inferiore ad € 90.000,00 conseguito nell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022) per servizi di assistenza domiciliare anziani;

c) Requisiti di capacità tecnica:

Esperienza della durata di un anno per servizi di assistenza domiciliare anziani in favore di pubbliche amministrazioni o privati autorizzati, conseguita nell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022). Il servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata nel settore oggetto dell’appalto.

Nel caso dei soggetti di cui all’art.65 comma 2 lett. e), f,) g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio nonché, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, da quelle indicate come esecutrici e dall’organo comune, ove l’aggregazione abbia soggettività giuridica. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.65 comma 2 lett.b), c), e d) del D.Lgs 36/2023 (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), la certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno l’appalto;

Nella fase della successiva procedura negoziata la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;

- contratti stipulati con privati.

Nel caso dei soggetti di cui all’art.65 comma 2 lett. e), f,) g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. consorzi tra imprese artigiane) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all’art.65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Per la comprova del suddetto requisito nella presente fase preliminare è sufficiente la compilazione della domanda di partecipazione, allegata al presente Avviso, con autodichiarazione dell’esistenza dello stesso.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria domanda compilando il modulo allegato, sottoscritto dal rappresentante legale.

Gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse, devono iscriversi, qualora non lo fossero già, all’Albo dei fornitori on- line della piattaforma telematica Traspare in dotazione alla Centrale Unica di Committenza Termoli raggiungibile al link: www.comunetermoli.traspare.com/accedi.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è indicato in 5 giorni per ragioni di urgenza, in quanto trattasi di servizio essenziale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di approvazione del presente Avviso tramite pec: protocollo@pec.comune.termoli.comune.termoli.cb.it.

L’oggetto dell’istanza dovrà recare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO”.

Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale

rappresentante dell’impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

L’invito a presentare l’offerta verrà inviato agli operatori economici, ove esistenti, possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato a seguito della procedura negoziata, espletata sulla piattaforma di negoziazione telematica Traspare per il tramite della CUC del Comune di Termoli, con il quale l’operatore economico potrà presentare una sola offerta.

Solo nella fase di gara gli operatori economici dovranno presentare la propria offerta economica e tecnica.

Ai sensi dall’art.50, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, l’affidatario sarà individuato con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.