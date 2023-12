Scoprire e curare il diabete: in trasferta a Castelmauro lo screening glicemico frentano

LARINO. In tanti domenica scorsa hanno aderito allo screening glicemico gratuito tenutosi a Castelmauro la scorsa domenica 3 dicembre. L’iniziativa, promossa dal Lions club Larino con la collaborazione della Misericordia di Larino, Aild, la partecipazione del dottor Alfredo Puntillo, Diabetologo e del Comune del luogo, ha riscosso successo riscontrando partecipazione attiva nella comunità di Castelmauro.

La postazione, adibita in Piazza del Popolo, zona centrale del paese, ha sfidato la temperatura climatica invernale fornendo il servizio gratuito ai cittadini grazie agli operatori sanitari e soci Lions e della stessa Misericordia. A dare inizio allo screening proprio il presidente del Lions club Pasquale Gioia seguito dai numerosi cittadini castelmauresi, che dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si sono recati presso il gazebo per il controllo glicemico gratuito. Oltre la misurazione, ai convenuti, è stata fornita anche la consulenza gratuita ed in alcuni casi il monitoraggio. Un servizio ben strutturato volto alla promozione della prevenzione del diabete e di stili di vita salutari. Infatti, gli studi scientifici hanno dimostrato che un’alimentazione sana, corretta, e l’esercizio fisico, quindi lo sport, permettono di ridurre di molto il rischio di sviluppare la patologia diabetica nelle persone che vengono considerate predisposte.

L’attività, che ha trovato riscontro nella comunità di Castelmauro, ha risposto al fabbisogno di prevenzione necessaria sul territorio, considerando i disagi che vivono le popolazioni delle piccole comunità relative alla sanità territoriale.

Il Lions club è da sempre presente sul territorio di Larino e limitrofo, con iniziative tangibili rivolte alle comunità con l’intento di promuovere la prevenzione in ogni ambito, da quello sanitario a quello socioculturale.

Lo screening glicemico ha lo scopo di offrire ai cittadini la prospettiva di una diagnosi precoce per contrastare ciò che il diabete rappresenta. La patologia diabetica è una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello globale in costante incremento. Un fenomeno, purtroppo, in grande espansione che rappresenta una delle piaghe sanitarie globali e va contrastata con una costante e buona promozione della cultura della prevenzione.

L’attività, promossa a Castelmauro, rientra nella mission 1.5 del Lions International, “Aiutiamo le nostre comunità. Costruiamo un mondo migliore”. La nostra continua attenzione – riportano dal Lions club Larino - va alle persone che, nelle nostre comunità vivono delle condizioni di vulnerabilità e lo facciamo promuovendo il costante e proficuo rapporto con tutte le istituzioni, a tutti livelli — da quello di quartiere a quello nazionale o internazionale, e con tutti i soggetti, dalla Pubblica Amministrazione alle altre Associazioni.

Questo ci permette di dare concretezza alla nostra azione con attività di servizio che coinvolgono sia i soci del Lions Club Larino che non soci, anzi, la presenza di non soci diventa propedeutico all’azione stessa, perché si va a tessere una rete di servizio importante unendo le forze e utilizzando l’azione propositiva che risiede in ciascuno di noi.

Sono in programma altri appuntamenti di screening rivolte al territorio.

Galleria fotografica