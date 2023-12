«A una settimana dai tragici fatti di Pozzo Dolce, sentiamo il bisogno di spiegare il nostro silenzio»

TERMOLI. Ormai è acclarato che il rogo di Pozzo Dolce sia stato doloso.

«A una settimana dai tragici fatti di Pozzo Dolce, sentiamo il bisogno di spiegare il nostro silenzio». Interviene così la "Città invisibile".

«In primo luogo, i fatti sono così drammatici e così incerti, così macabri e violenti che si fa fatica a prendere parola. Quale senso, infatti, può esserci di fronte alla tragedia? Ad una tragedia così grande, che colpisce al cuore la nostra cittadina?

Inoltre, il riconoscimento della persona deceduta non è ancora avvenuto e le indagini sono in corso ...

Questo è dunque il momento del lutto e della riflessione, del rispetto per una giovane vita che muore. È proprio il momento del silenzio. Ma di un silenzio presente.

Noi ci siamo, infatti, sin da subito: per capire, per aiutare, collaborare. Per un senso profondo di responsabilità.

Come, d’altronde, continuiamo ad esserci ogni giorno: il nostro centro è aperto come sempre, continuiamo a seguire come possiamo le persone senza dimora che ci chiedono aiuto, a rispondere come possiamo alle sollecitazioni di cittadine, cittadini, istituzioni.

Ora, dicevamo, è il momento del lutto e della riflessione.

E nel contempo di un rinnovato impegno per il contrasto all’emarginazione e alle disuguaglianze sociali.

È il tempo di resistere, ancora più forte, all’inferno "che è già qui".

“L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.” (Italo Calvino, Le città invisibili)»