Al termolese Michelangelo Manes la Stella di Bronzo al Merito sportivo

VASTO-TERMOLI. Prestigioso riconoscimento per il termolese Michelangelo Manes, che nei giorni scorsi ha ricevuto dalla Giunta nazionale del Coni la Stella di Bronzo al Merito sportivo per l’anno 2022 in qualità di dirigente sportivo per il settore calcio.

L’importante benemerenza gli è stata assegnata per il suo costante impegno come dirigente della Associazione italiana Arbitri e della Federazione Italiana giuoco calcio. In particolare, il Coni ha premiato l’impegno di Manes nella promozione dello sport nazionale e regionale.

Nell’AIA è stato componente il Comitato regionale Arbitri di calcio Molise per cinque anni consecutivi e, sei nella Lega calcio di serie A e B come suo delegato. Attualmente è Ispettore di campo di calcio della serie D.

Manes riceverà la prime congratulazioni durante la riunione della sezione Arbitri di calcio di Vasto indetta il prossimo 7 dicembre. (FONTE PRESS MOLISE LAZIO)

