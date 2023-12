"Aiutateci a far rifiorire la speranza", un dono natalizio e la storia di Asia e Aida

TERMOLI. Un dono natalizio per aiutare la ricerca e chi soffre della sindrome di Rett. La sindrome di Rett è una malattia neurologica che colpisce prevalentemente le femmine, rappresentando una delle più comuni cause di grave disabilità intellettuale femminile. L’incidenza stimata è di un caso ogni 10.000 bambine nate vive. La forma classica della malattia è caratterizzata da uno sviluppo apparentemente normale nei primi 6-18 mesi di vita, cui segue un rallentamento dello sviluppo e una regressione delle abilità psicofisiche, con riduzione della capacità di socializzare e comparsa di movimenti stereotipati, soprattutto delle mani. Altre manifestazioni solitamente associate alla malattia includono: difficoltà nella deambulazione e nei movimenti volontari, disturbi respiratori (alternanza di apnee e iperventilazione), ipotonia muscolare, scoliosi, osteopenia, epilessia, bruxismo, costipazione ed estremità fredde. Esistono anche forme atipiche della sindrome sindrome di Rett, in cui i sintomi possono essere attenuati o più severi e si possono manifestare in tempi differenti rispetto alla forma classica.

Una malattia genetica rara. Una malattia che rallenta e regredisce le attività psicofisiche.

Lo spiega mamma Asia, che si prende cura di Aida, una bellissima bambina di 6 anni, che vive questa realtà. E per Aida e per tutte le altre bambine che soffrono a causa di questa malattia, mamma Asia vuole “far fiorire la speranza”, con un semplice e piccolo gesto.

"Flowers for Rett" in ametista e acciaio è la collana creata per sostenere la ricerca di una cura per tantissime persone nel mondo. L'ametista, oltre a richiamare il colore simbolo della sindrome di Rett, ha tra le sue tante proprietà anche quella di far fiorire la speranza in chi la indossa. Aiutateci anche voi a far fiorire la speranza. Un piccolo gesto per voi, un aiuto concreto alla ricerca per aiutare chi vive la crudeltà di questa malattia ogni giorno".

