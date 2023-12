«Vaccinarsi è una preziosa opportunità e non un problema»

TERMOLI. Autunno non complicato come negli anni della pandemia, ma tra influenze stagionali e casi di Covid, di malanni in giro non ce ne sono pochi.

Per questo, arriva un appello alla vaccinazione, da parte di chi è dentro le mura dell'Asrem.

«In molti ancora sono perplessi nella decisione di procedere all'assunzione del vaccino anti Covid. Fortunatamente questa volta non c'è alcun obbligo ma resta comunque l'indicazione medica a vaccinarsi salvo il rispetto delle libertà personali. Fare Il vaccino per il Covid è assolutamente consigliabile ai soggetti fragili. Non c'è alcuna controindicazione di merito per le categorie fragili ed anziani; mentre ci possono essere controindicazioni solo nel singolo paziente che sarà valutato caso per caso dal medico vaccinatore.

Quindi un invito a tutti questi pazienti di recarsi a fare il vaccino Covid perché si è perfettamente in tempo come quello per l'influenza e per lo pneumococco. Il Covid è una malattia infettiva e contagiosa seria che può ancora far male alle categorie fragili e di cui non bisogna aver paura ma bisogna essere previdenti ora che ci sono dei presidi preventivi che sono stati ampiamente testati come forse mai nella storia della medicina.

Quindi niente paura sterile per il Covid ma senza meno nessuna paura del vaccino con un invito al rispetto delle precauzioni minime di prevenzione del contagio quale l'uso della mascherina nel caso di infezione. Nella speranza che non vi siano nuove varianti il vaccino ha una altissima adeguatezza alle forme circolanti».