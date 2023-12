In piazza per il benessere: istituito il premio "Sport in città"

TERMOLI. È iniziato il conto alla rovescia per l’evento che si terrà domani, venerdì 8 dicembre, a partire dalle ore 9.30 in piazza Duomo con l’accoglienza dei partecipanti che aderiranno alla manifestazione.

Una “Giornata di Sport” che vede la condivisione di obiettivi tra associazioni sportive e solidaristiche per dare un maggiore significato al benessere fisico e psichico per chi pratica sport tutto l’anno.

Con il patrocinio del Comune di Termoli e del Coni, alla Runners Termoli si sono affiancate la Larino Run, la Asd il Valore, l’Avis Comunale Termoli e la Lilt di Campobasso per un evento sportivo che vuole farsi promotore del benessere e spingere i giovani e giovanissimi alla pratica sportiva durante tutto l’anno.

Alle 10.30 prenderà il via la XVI edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata, che in questa edizione sarà in veste non competitiva in attesa di nuovi appuntamenti.

Gare collaterali per i più giovani e passeggiata da 5 km non competitiva, anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe, permetteranno a tutti di partecipare a questo evento unico nel Molise.

Inoltre, nell’ambito della manifestazione si terrà anche un Incontro con i Giovani per la promozione del benessere voluto dalla Lilt di Campobasso.

Altra novità di grande importanza è l'istituzione da questa edizione del premio "Sport in Città" con la consegna di attestati di benemerenza ad atleti che con il loro valore sportivo e umano, hanno contribuito ad elevare il prestigio della città di Termoli.