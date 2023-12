Palata, riapre al culto il Santuario della Madonna di Santa Giusta

PALATA. Un mese di dicembre molto intenso per la comunità parrocchiale di Santa Maria La Nova, che con grande gioia, ha visto il parroco don Elio Benedetto invitare fedeli e residenti alla solenne celebrazione di dedicazione del Santuario Madonna di Santa Giusta, col vescovo Gianfranco De Luca, che avrà luogo domani alle 10. Ma non è finita qui, domenica 17 dicembre ci sarò anche la solenne celebrazione di ringraziamento per il 50esimo anniversario del ministero di don Elio a Palata, sempre alla presenza del vescovo De Luca. Progetto che, dunque, nell’arco di 3 anni, giunge a compimento.

«Nell’incarnazione Dio si fa vicino, nostro compagno di viaggio. Così l’umano è abitato da Dio, da una presenza d’Amore che ha messo la sua tenda dentro di noi, nei nostri cuori - afferma don Elio Benedetto - con grande gioia e commozione, dopo anni di sacrifici e di impegno, il Santuario della Madonna di Santa Giusta sarà riaperto al culto – il giorno 8 dicembre 2023, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria – con una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo (ore 10).

Grazie alla generosità di alcune famiglie ma anche di devoti e amici da fuori, è stato molto bello vedere il progredire dei lavori di ristrutturazione e di abbellimento del nostro amato Santuario; tuttavia, nonostante ciò, è necessario ancora tanto sostegno al fine di coprire il restante – e ancora cospicuo – debito.

In questo Natale esorto di cuore a compiere, come segno e gesto di generosità, una donazione per il Santuario, come se fosse uno dei tanti regali natalizi che comunemente si è abituati a fare ma che, allo stesso tempo, esprimono concreta sensibilità e pensiero verso un patrimonio spirituale e umano appartenente a tutti nonché di amore e devozione verso Maria Santissima.

Vi affido alla materna intercessione della Vergine Maria, Madonna di Santa Giusta, perché faccia scendere ogni grazia e benedizione dal Cielo su voi e i vostri cari.

In allegato a questo messaggio, vi inoltro il calendario parrocchiale di dicembre dove trovate l’elenco degli ultimi lavori effettuati all’interno del Santuario.

Grazie per le vostre preghiere per la mia salute e per una ottima riuscita della consacrazione del Santuario della Madonna di Santa Giusta con una bellissima giornata di sole e immensa gioia di tutti noi con i fedeli nel giorno 8 dicembre Solennità dell'Immacolata Concezione.

Di cuore vi ringrazio, vi benedico e auguro un Santo Natale di gioia e di amore 175.