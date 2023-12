Le nuove coppie di lampioni renderanno più "sicura" via Martiri della Resistenze

ven 08 dicembre 2023

TERMOLI. Proseguono di buona lena i lavori per la riqualificazione dell'ulteriore tratto di via Martiri della Resistenza a Termoli, quello compreso tra la rotatoria di via Molise e la zona del vecchio ospedale San Timoteo. Il cantiere aveva aperto i battenti a metà ottobre scorso.

Lavori di messa in sicurezza che afferiscono al terzo lotto del progetto finanziato dai fondi ministeriali catturati dall'amministrazione adriatica e in particolare dall'assessorato ai Lavori pubblici.

Completato da tempo lo spartitraffico centrale, sono state installate diverse coppie di lampioni che andranno ad illuminare meglio l’area urbana in cui negli anni passati si erano registrati diversi incidenti. Al termine di questi lavori si procederà anche a un nuovo manto asfaltato.

Come descrivemmo anche in passato, su iniziativa dell'assessorato ai lavori pubblici, si tratta di Interventi che all'origine miravano a ridurre le velocità di percorrenza da parte dei veicoli, incrementado sostanzialmente gli standard di sicurezza del tratto viario.

Un quarto intervento riguarderà anche l'ultima porzione, dalla zona del Crocifisso alla rotatoria dell'ancora.