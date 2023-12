A San Pietro: «Panchina rossa nella piazza della nostra chiesa è la dichiarazione di una presenza»

TERMOLI. Un appuntamento importante, di significato sociale e morale, quello che propone oggi la comunità parrocchiale di San Pietro, con padre Enzo Ronzitti, latore di una iniziativa che mai come in questo periodo è intriso di valore: alle 10.30 s’inaugura la panchina rossa.

«La Chiesa, noi cristiani, non potevamo restare a vedere e apprezzare ciò che Istituzioni, comitati, scuole e associazioni culturali sociali e sportive manifestassero contro le violenze e le violenze contro le donne... senza partecipare questi gesti che prima di tutto vogliono e debbono educare tutti e soprattutto le giovani generazione al rispetto degli altri... di ogni altro ed in particolare le donne, i bambini e le persone fragili. Dio ci ha insegnato la sacralità di ogni essere umano e ci ha dato la legge della custodia delle persone come fossero fratelli e sorelle.

Una panchina rossa nella piazza della nostra chiesa è la dichiarazione di una presenza in questo processo educativo che noi chiesa e cristiani tutti dobbiamo assumerci in verità noi l'abbiamo sempre fatto ma ora deve essere più chiaramente manifesto! Scegliere la solennità dell'Immacolata Concezione accresce il valore e il significato del gesto.

Maria Santissima è l'emblema della purezza che deve essere bella cuore di ogni persona per imparare a sapere amare e costruire una Civiltà dell'amore come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II e papa Francesco ha ispirato il nostro messaggio che sarà messo sulla panchina».

L’inaugurazione con benedizione ha luogo alle 10.30, nel giorno dell’Immacolata Concezione.