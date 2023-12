Inaugurato il villaggio natalizio in piazza Monumento

TERMOLI. Al via ieri sera, nonostante un meteo minaccioso, gli eventi del Santo Natale con l’accensione del grande albero e delle luminarie

Acceso alle 18 in punto il grande albero di Natale e le luminarie che si trovano lungo Corso Nazionale.

Il freddo pungente e’ di quelli che solitamente contraddistingue il periodo natalizio, in Piazza Vittorio Veneto le festività del Santo Natale saranno allietate dalla pista di pattinaggio, dalla musica filodiffusa, dai dolciumi in vendita negli stand allestiti per l’occasione e da tante sorprese previste nel calendario degli eventi voluto dall’amministrazione comunale.

Il grande albero ha subito attirato l’attenzione e la curiosità dei tanti passanti che non hanno rinunciato al primo selfie natalizio.

