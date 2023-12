Molise-Tunisia, la cooperazione continua: l'incontro a Napoli col Console Khaled Fekih

In missione

In missione ven 08 dicembre 2023

TERMOLI-NAPOLI. Molise-Tunisia, la cooperazione continua.

Presso la sede di Napoli del Consolato della Repubblica di Tunisia ieri mattina il neo designato Console Khaled Fekih ha ricevuto, per la sua prima volta dall’inizio del suo mandato, la delegazione termolese composta dall’Assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Silvana Ciciola e la Presidente dell’Associazione di Promozione sociale Salam Aps Hanen Gzaiel. Obiettivo dell’incontro è stato quello di consolidare i già saldi rapporti tra la Repubblica di Tunisia, il Comune di Termoli e l’Associazione termolese che da anni si occupa della tutela e del supporto dei cittadini arabi presenti nel territorio regionale.

Il Console ha quindi ha potuto conoscere l’attività svolta da Salam Aps e ha espresso parole di elogio nei confronti della Presidente per le molteplici attività portate a termine, per l’impegno quotidiano, mai interrotto nemmeno durante la pandemia e aver saputo tessere rapporti di amicizia tra l’Italia e la Tunisia.

Incontro doppiamente importante perché, grazie alla disponibilità dell’assessore Ciciola, il Console ha attivato un momento di confronto centrato sulle possibilità di sviluppo futuro dei territori, molisano e tunisino, basato sulle affinità e sui punti in comune dal punto di vista culturale, artistico, archeologico e produttivo. Del resto la cooperazione italo-tunisina affonda radici negli anni ’80 ed è basata proprio sulle molteplici affinità che accomunano le regioni del Mediterraneo.

Apprezzata dal Console l’impegno dell’Assessore ad attivare quindi futuri progetti di cooperazione tra i due territori che si è immediatamente tradotta, al termine della visita durata oltre tre ore, in una macro progettazione di iniziative future che riguarderanno il territorio della regione e che prenderanno avvio nei primi mesi del 2024. Confidiamo nella presenza del Console in Molise quanto prima per sugellare le intese.