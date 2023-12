In memoria dei fratelli Galasso, medaglia a San Giacomo per i caduti della Grande guerra

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 08 dicembre 2023

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Un momento straordinario per l'intera comunità di San Giacomo degli Schiavoni, quello che avverrà venerdì prossimo, 15 dicembre, quando avrà luogo il conferimento della medaglia commemorativa dei caduti in guerra al Comune, presso la scuola primaria "Benedetto Croce".

Evento in sinergia e collaborazione col Ministero della Difesa. Dalle 10.30, si avvicenderanno vari momenti: il saluto del sindaco, il senatore Costanzo Della Porta, la relazione storica affidata al presidente della sezione Archeoclub d'Italia Oscar De Lena, quindi l'intervento del colonnello Nicola Piscicelli, che consegnerà materialmente e formalmente la medaglia al Comune di San Giacomo degli Schiavoni. Alle 11.30 saluti delle autorità presenti, alle 11.45 i canti della scolaresca e a chiudere anche un sobrio rinfresco. Un momento commemorativo che trae origine dal luogo di residenza dei fratelli Galasso (Nicola, Ettore e Antonio). Il comune di San Giacomo degli Schiavoni ha presentato domanda di concessione al Ministero della Difesa, con documentazione allegata, come da decreto del Ministero della Difesa del 21.07.2011, di un riconoscimento di valore morale alle famiglie che hanno subìto una perdita di più congiunti caduti eroicamente durante la prima guerra mondiale.

Il conferimento fa riferimento al decreto del Ministero della Difesa del 21.07.2011, che stabilisce di attribuire un riconoscimento di valore morale alle famiglie che hanno subìto una perdita di più congiunti caduti eroicamente durante la prima guerra mondiale; tale riconoscimento debba essere conferito con una medaglia commemorativa; a causa del lasso periodo trascorso dagli eventi che s’intende commemorare rende difficile consegnare la medaglia commemorativa ai discendenti dei caduti, in analogia con quanto previsto dall’art. 1420 del Codice dell’Ordinamento militare il cui decreto legislativo n.66 dell’15.03.2010 in materia di concessioni alla memoria delle ricompense al valore militare;

Nell’ambito del programma d’interventi connessi alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, quale riconoscimento di valore morale alle famiglie che hanno subìto la perdita di tre o più congiunti caduti in occasione del primo conflitto mondiale, è istituita un’apposita medaglia commemorativa;

Il riconoscimento è conferito dal Ministero della Difesa al Comune di residenza dei caduti; i Comuni interessati presentano domanda di concessione al Ministero della Difesa che valuta insussistenza dei requisiti.

Nella circostanza, il Comitato per la Memoria della B.C.M. (Bonifica Campi Minati) - Associazione con finalità sociali e di cultura storica, architettonica, ambientale, con sede a Campobasso, ha comunicato i nominativi di tre fratelli, nati e residenti in questo Comune, caduti durante il primo conflitto mondiale:

Soldato Galasso Ettore nato a San Giacomo il 12.01.1886 deceduto il15.12.1916

Caporale Galasso Nicola nato a San giacomo degli Schiavoni il 02.12.1888 deceduto il 14.08.1915;

Soldato Galasso Antonio nato a San Giacomo degli Schiavoni L’11.06.1892 deceduto il 13.05.1917;

L’amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni ha inoltrato al Ministero della Difesa, in data 24.10.2022, richiesta di concessione del riconoscimento di una medaglia commemorativa in memoria e in onore dei suddetti caduti, allegando la dovuta documentazione.

Il Distretto Militare Esercito “Abruzzo Molise” (Caserma “G. Pepe – Campobasso), ha confermato al Comune di San Giacomo degli Schiavoni il riconoscimento di una medaglia commemorativa in onore dei tre fratelli caduti durante la prima guerra mondiale.

Riconosciuta l’eccezionalità di questo evento, che vede la comunità sangiacomese riunita in un momento di riflessione a rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la vita durante i conflitti armati, lottando per la libertà, la democrazia e per la fratellanza, valori che oggi più che mai devono essere promossi;

Il vice sindaco Massimo Fiocchi ha sottolineato come quest’iniziativa sia meritevole di approvazione.