Un pensiero al clochard morto tra le fiamme nell'omaggio floreale alla Madonnina

Omaggio floreale alla Madonnina

TERMOLI. In assenza del vescovo Gianfranco De Luca, impegnato alla dedicazione della Madonna di Santa Giusta al Santuario di Palata, è stato il parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, a celebrare il rito tradizionale dell'omaggio floreale alla Madonnina, con monsignor Gabriele Mascilongo e don Silvio Piccoli, assieme alla delegazione del Comune di Termoli, col vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, l'assessore Michele Barile e il consigliere Vincenzo Sabella e naturalmente ai protagonisti del distaccamento di Termoli del Vigili del fuoco.

Un appuntamento irrinunciabile per i fedeli, che come ogni anno assiepano lo spazio che rappresenta la fine del Corso nazionale, dove i Vigili urbani deviano il traffico opportunamente.

Un messaggio particolare, con cui si rendono vive memoria e devozione per la madre di Gesù, la cui protezione oggi più che mai è invocata dalla comunità, celebrazione e benedizione che Termolionline ha seguito come sempre in diretta, nell'omelia del sacerdote e poi nella scalata in piena sicurezza con la deposizione dei fiori in cima alla statua mariana che sovrasta il centro.

Don Benito ha rivolto un pensiero molto profondo al giovane senza fissa dimora che ha perso la vita nel tragico rogo di Pozzo Dolce, annunciando poi il pellegrinaggio della Madonna di Fatima di là da venire proprio a Termoli, col momento di ritrovo spirituale concluso con un applauso sincero provenuto dal cuore dei presenti, i tanti che non hanno voluto rinunciare a partecipare e condividere un gesto e un incontro di fede nel giorno dell'Immacolata Concezione.

