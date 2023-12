"Attraverso i tuoi occhi", l'addio commosso di Gianfranco e Sonia al cane Diego

TERMOLI. Ci sono storie che non finiscono, amori unici, veri, quelli verso gli animali sono sentimenti pur. Come le emozioni, le sensazioni le gioie che hanno vissuto e condiviso Gianfranco Bove e Sonia Trabbia, ma non soltanto loro due, nell'accogliere, accudire, prendersi cura di un cane speciale, Diego.

Ora Diego non c'è più, ma rimarrà vivo nel ricordo di chi gli ha voluto veramente bene, donandogli la dignità di un cane di quartiere.

«Oggi è un giorno molto triste, difficile trovare le parole giuste per descrivere lo stato d’animo di quando un pezzo della propria vita se ne va. Qualcuno potrebbe dire “…è solo un cane…” ma alla fine la verità che un cane non è solo un amico a quattro zampe ma è davvero tanto, ma tanto di più, al punto che il dolore che si prova quando se ne va diventa davvero insopportabile.

Diego, o come lo chiamava qualcuno Otto, ci era entrato nel cuore quando vagava da randagio nel quartiere dello stadio Cannarsa. Molte persone gli volevano bene e provavano ad avvicinarlo, ma lui era schivo e tra le mille difficoltà e sofferenze incontrate nella vita di strada, andava avanti comunque, diventando un autentico esempio di straordinaria resilienza.

Poi venne il giorno dell’accalappiamento e da quel maledetto momento, iniziò questa bellissima storia di riscatto per Diego.

Era il 25 agosto del 2020 e fino a stamattina quando ha esalato il suo ultimo respiro nel letto della sua mamma (Sonia Trabbia) ha conosciuto l’affetto di una famiglia e l’amore dei suoi “genitori umani”. Si, “genitori” è la giusta definizione, perché Diego è stato molto più che un figlio.

Quando succedono queste cose, ci si sente spesso dire, “stai facendo tanto per lui”, ebbene, forse pochi sanno quando “loro facciano per noi”.

Diego ha meritato tutto questo lieto fine della sua incredibile vita, ma lo stesso meritano tutte le povere anime che vagano per strada oppure che scontano una pena ingiusta in una cella di un canile. Quindi che la morte di Diego diventi un appello per tutte quelle persone che non ancora sanno quanto sia meraviglioso adottare e prendersi cura di un cane sfortunato, soprattutto se anziano…

Ciao Diego resterai per sempre nei nostri cuori e in quello di chi ti hanno voluto bene…

Che la morte di Diego si trasformi in un appello per adottare cani randagi e prendersi cura dei cani anziani e meno fortunati.

Ciao Muso Bianco, resterai il simbolo della libertà, del riscatto sul dolore e dell'amore che vince su tutto il resto. Adottate!

Con immenso amore e amicizia, i tuoi Gianfranco Bove e Sonia Trabbia».