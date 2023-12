La battaglia contro leucemie, linfomi e mieloma portata avanti dai volontari dell'Ail

Stelle di Natale dell'Ail: l'impegno dei volontari a Termoli con Isabella De Michele

TERMOLI. Hanno debuttato da stamani in piazza Monumento, seppur in una postazione più nascosta rispetto a quella solita che affacciava sul corso Nazionale, i volontari dell'Ail che con l'inconfondibile casetta offrono Stelle di Natale per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica contro Leucemie, linfomi e mielomi. Grande l'attenzione da parte della comunità locale, sempre sensibili a sostenere le cause nobili, com'è appunto la mission dell'Ail.

Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della presidente di Ail di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL.

Oggi grazie alle nostre buone stelle, con un contributo minimo di 13 euro potrai finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. In molti stand troverai anche i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato da 350 grammi, disponibili con una donazione minima di 13 euro.

I numeri delle Stelle di Natale ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15.6 milioni di piantine e raccogliere oltre 182 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno AIL è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 83 sezioni su tutto il territorio nazionale.

Nell'edizione 2023, che vedrà i volontari in piazza da oggi a domenica 10 dicembre, sono 84 le piazze molisane presidiate, uno sforzo non indifferente.

