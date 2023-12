Luminarie natalizie: si accende la Magia di Luci

Luminarie natalizie a Larino: si accende la Magia di Luci

LARINO. Buona la prima: debutto col botto, un "mare di gente", ci riferiscono i nostri inviati speciali da Larino in occasione dell'inaugurazione delle luminarie 2023, la "Magia di Luci", che questa sera hanno tenuto banco nella città frentana.





Taglio del nastro col sindaco (e presidente della Provincia) Pino Puchetti inaugurare assieme all’organizzatore Salvatore Faiella l’edizione 2023 della rassegna “Magia di Luci”, uno degli eventi più attesi in basso Molise. Assieme a loro, monsignor Antonio Sabetta, il comandante della compagnia dei Carabinieri, Christian Cosma Damiano Petruzzella e l’assessore al Turismo Angela Vitiello.





Le luminarie artistiche illumineranno le notti di Larino fino al 6 gennaio 2024, offrendo uno spettacolo di luci che promette di essere più affascinante che mai. I visitatori saranno immersi in un mondo di festa con mercatini di hobbisti, deliziosi street food, una pista di pattinaggio per i più avventurosi, e la magica casa di Babbo Natale.

Per aggiungere un pizzico di malizia e divertimento, quest'anno ci sarà anche la casa del Grinch, insieme a personaggi dei cartoni animati e artisti di strada che porteranno sorrisi e meraviglia tra grandi e piccini. La musica dal vivo accompagnerà le serate, creando un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per godersi le festività in compagnia.





L'evento non è solo un'occasione per ammirare le bellezze luminose, ma anche un momento di incontro e condivisione, un'opportunità per vivere lo spirito del Natale in una cornice unica e indimenticabile. Le Luminarie di Larino sono un appuntamento imperdibile per chi cerca di immergersi nella magia del Natale, un'esperienza che riscalda il cuore e illumina gli occhi.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono visitare le pagine Instagram e Facebook dell'evento, dove saranno disponibili aggiornamenti e dettagli. L'invito è esteso a tutti: famiglie, amici, turisti e chiunque desideri vivere momenti di pura gioia. Le Luminarie di Larino vi aspettano per scrivere insieme una nuova pagina di magia e incanto.

Galleria fotografica