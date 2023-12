«Lampade votive ancora spente sul lato Nord del cimitero, i mesi passano invano»

TERMOLI. Dare pubblico risalto alle segnalazioni che i lettori ci affidano è una delle mission principali a cui adempiamo, quasi quotidianamente. L'efficacia, però, non è sempre quella vorremmo e che vorrebbero soprattutto coloro che confidano nella sensibilità di chi di competenza.

A un mese dall'articolo con cui è stato evidenziato il mancato funzionamento delle lampade votive cimiteriali a Termoli, nessun passo in avanti e dopo i problemi relativi alle modalità di pagamento del servizio, su cui l'amministrazione ha dato risposta proprio su nostra sollecitazione per le vie brevi, a creare disagi è il "buio" che pervade le tombe di riferimento.

Riavvolgiamo il nastro allo scorso 11 novembre: «Più precisamente nel lato che affaccia a Nord dove sono sepolti mia madre e mio padre è circa 1 mese e mezzo, forse più, che le lampade votive sono spente. A sentire gli addetti al cimitero, l’ufficio presente nel cimitero nessuno mi ha dato una risposta precisa, pensavo che almeno per la festa di tutti i santi e defunti il problema venisse risolto ma niente di tutto questo fino a ieri mattina, quando mi sono recato a far visita ai miei genitori e non è la prima volta che si verifica questo problema. Spero che chi di dovere intervenga per la risoluzione di questo problema altrimenti per cosa paghiamo la corrente? Quando però per un motivo o per altro non paghiamo la luce delle lampade i solleciti arrivano!» Questa era la sottolineatura effettuata dall'utente, ma di riscontri concreti sul campo...santo non ve ne sono stati.

«Nonostante l’articolo vedo che il Comune continua a non provvedere al ripristino delle “lampade votive ancora spente lato Nord, sono passati 3 mesi, è passato il 2 novembre, adesso arriva Natale e le luci ancora spente è una vergogna! A questo punto dal primo gennaio 2024 chiederò la disdetta per quanto riguarda le lampade».