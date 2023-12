«Ci sono nuove modalità di riciclaggio delle mafie nei mercati economici globali»

LARINO. Missione internazionale per il criminologo Vincenzo Musacchio a L’Aia, in Olanda.

Il giurista molisano è stato chiamato a intervenire sui temi che conosce meglio, quello della criminalità organizzata e le attività malavitose transnazionali.

«Ci sono nuove modalità di riciclaggio delle mafie nei mercati economici globali», ha affermato Musacchio, intervenendo lo scorso 5 dicembre a un incontro mondiale a L’Aia affrontando il tema dei nuovi sistemi di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali di origine mafiosa in ambito internazionale. «Le mafie contemporanee oggi riciclano il denaro sporco soprattutto mediante operazioni bancarie e finanziarie offshore così investono e occultano il denaro sporco frutto dei loschi affari. Questo come altri meccanismi - ha aggiunto Musacchio - sono possibili grazie a “Stati offshore”, a regolamenti bancari e finanziari accondiscendenti e a rigide leggi in favore del segreto bancario. I nuovi mafiosi conoscono bene le strade da percorrere per nascondere i loro profitti illeciti e sanno dove operare ottenendo il massimo risultato possibile».

Musacchio ha illustrato ai presenti le principali tecniche di riciclaggio del denaro sporco. «Le forme tradizionali di riciclaggio di denaro prevedono lo smurfing, il muling, l’apertura di società di comodo. Altri metodi includono l'acquisto e la vendita di materie prime, l'investimento in beni mobili, mobili registrati e immobili, i giochi d'azzardo e persino la contraffazione. L’avvento della tecnologia digitale rende ancora più semplice il riciclaggio di denaro nel web. Le mafie utilizzano anche intestazioni fittizie mediante transazioni con prestanomi sempre più spesso puliti e complici consapevoli del mafioso di turno. Nel mirino di questo tipo di operazioni illegali ci sono anche i money transfer e i compro-oro. Si usa anche la tecnica del ricevere denaro da un terzo sul proprio conto bancario e trasferirlo su un altro, oppure, prelevarlo in contanti e darlo a qualcun altro, ottenendone una provvigione. Anche i Casinò possono essere luoghi dove le mafie riciclano il denaro sporco utilizzando la conversione del denaro “sporco” in fiches, che sono poi utilizzate in vari giochi d’azzardo prima di essere incassate come denaro “pulito” sotto forma di assegni o di contante. Esistono tre modi per riciclare denaro nei Casinò: il primo è l'acquisizione diretta della gestione, il secondo è la ripulitura mediante il gioco diretto e il terzo è l'attività dei cambisti, prestasoldi a usura.

Le mafie moderne oggi utilizzano anche i Casinò online, settore in piena espansione, destinato ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni. Le piccole imprese sono un altro ottimo strumento per riciclare denaro velocemente. Le mafie comprano o gestiscono attività ad alta intensità di contante, come ad esempio ristoranti, supermercati, bar e negozi al dettaglio, allo scopo di unire i loro proventi illegali con le entrate legali di tali aziende per ripulite in tal modo i loro guadagni sporchi. Molte mafie - ndrangheta in primis - utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro e altre attività criminali impiegando tecniche come i cd. servizi di miscelazione, le reti peer-to-peer e i broker. Siamo di fronte a strumenti che rendono meno trasparenti le transazioni di una valuta, disconnettendo tra loro i fondi depositati all'interno del mixer stesso dall'utente e quelli ritirati da quest'ultimo. Il riciclare nel settore “crypto” è in continuo aumento, nonostante l'introduzione di regolamentazioni sempre più stringenti per le monete digitali e di sanzioni contro chi truffa altri utenti sulla blockchain».

Musacchio ha chiuso il suo intervento auspicando che la Comunità Internazionale e gli Stati membri dell’Unione europea creino nuove leggi idonee a ostacolare questi strumenti di riciclaggio. «Internet sta diventando il posto più sicuro dove le mafie possono riciclare il loro denaro sporco». Occorre dunque agire e bisogna farlo al più presto prima che sia troppo tardi.