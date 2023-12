«Come contrastare le violenze di genere», fa tappa al Majorana il percorso del Cpo frentano

TERMOLI. Prosegue il cammino del Comitato Pari Opportunità Presso L’ordine Degli Avvocati Di Larino nelle scuole dell’area frentana per parlare di contrasto alla violenza di genere con il progetto #generazionepari, approdando, questa volta, giovedì 7 dicembre, all’Istituto Ettore Majorana di Termoli. Dopo i saluti di rito affidati alla dirigente Maria Maddalena Chimisso, che si è detta entusiasta della iniziativa, perfettamente inserita nelle linee didattiche della scuola, la parola è passata agli avvocati Michele Di Tomasso, Valeria Cacchione e Maria Luisa Di Nucci che nel corso di due ore hanno instaurato con gli studenti presenti un dialogo e un confronto che è parso subito produttivo. In particolare è emersa, tanto nei ragazzi quanto nelle ragazze presenti, oltre a una notevole consapevolezza delle tematiche trattate, evidente frutto del lavoro già svolto in aula dai docenti, l’interesse per gli approfondimenti e le sollecitazioni che venivano loro rivolte dai relatori.

I docenti di riferimento, Antonietta Primiano, Ida Scafa Francesca Lepore, si sono inoltre dette soddisfatte anche degli approfondimenti giuridici apportati dai rappresentanti del Comitato alle questioni trattate, approfondimenti che, pure se trattati in modo confacente all’uditorio e rifuggendo da eccessivi tecnicismi, hanno comunque consentito di avere quegli elementi in più che a volte difettano allorquando si discute di queste problematiche. I presenti si sono lasciati con l’impegno ad ulteriori incontri di approfondimento vertenti, in primis, sulla questione della autonomia economica delle donne.