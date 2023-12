'Ndocciata con turisti arrivati da ogni parte, Comune di Termoli rappresentato da Aufiero

La 'Ndocciata di Agnone

AGNONE. Uno spicchio del basso Molise, forse non proprio la folta delegazione che ci si attendeva, è stato presente ieri all'edizione imponente della 'Ndocciata di Agnone del secondo sabato di dicembre, che dallo scorso anno ha cambiato formula in calendario, a caccia di una più ampia promozione turistica.

Il Comune di Termoli è stato rappresentato in fascia tricolore su delega del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano dal consigliere comunale Vincenzo Aufiero, assieme a lui l'assessore regionale Michele Marone. Una quindicina i primi cittadini o loro rappresentanti che sono stati presenti, a supportare la candidatura di Agnone a capitale italiana della cultura 2026, una sfida che deve avere il sostegno più ampio possibile.





Turisti provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'Europa e non solo, per il magico rito del fuoco che accende cuori ed entusiasmo, una delle manifestazioni più iconiche del Molise, aperta dai Carabinieri a cavallo a marciare per poi lasciare ancora spazio alla Fanfara che si esibirà lungo il corso cittadino e aprirà l’edizione 2023 della ‘Ndocciata.

Centinaia e centinaia le 'ndocce accese che hanno riscaldato l'atmosfera gelida di questo fine autunno che è tornato a mostrare i muscoli, precedute dai portatori e dalle portatrici delle quattro contrade.

