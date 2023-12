Scopritermoli: che successo per la 16esima edizione!

Scopritermoli: che successo per la 16esima edizione!

TERMOLI. L’evento era atteso e il suo grande ritorno non ha deluso gli organizzatori. Grande partecipazione e notevole successo per la Giornata di Sport dell’8 dicembre che ha racchiuso in sé la ScopriTermoli, tornata in questa edizione in veste non competitiva, e l’Incontro con i Giovani, che ha promosso il benessere e lo sport tra i più piccoli.

Con il patrocinio del Comune di Termoli e del CONI, alla Runners Termoli si sono affiancate quest’anno la Larino Run, la Asd il Valore, l’AVIS Comunale Termoli e la LILT di Campobasso per un evento sportivo che vuole diventare punto di riferimento per dare un maggiore significato al benessere fisico e psichico per chi pratica sport tutto l’anno ma anche a chi vuole avvicinarsi alla pratica sportiva e scoprirne i benefici fisici e psichici.





Associazioni sportive e solidaristiche sono scese in piazza con l’obiettivo comune di valorizzare lo sport come strumento indispensabile per un corretto benessere in quanto aiuta a seguire uno stile di vita sano, riduce il livello di stress e diminuisce il rischio di malattie e disturbi.

In piazza Duomo i bambini più piccoli hanno partecipato ad alcuni giochi atletici organizzati dalla Larino Run.

Alle 10.30, invece, ha preso il via la XVI edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata, che è diventata una Urban City Trail attraverso un percorso spettacolare. Al nastro di partenza oltre 100 atleti provenienti anche dall'Abruzzo e dalla Puglia sulle distanze di 10 km e 5 km con partenza ed arrivo al centro storico di Termoli.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un ricco pacco gara confezionato dalle associazioni organizzatrici e arricchito da prodotti offerti dall’azienda LA MOLISANA di Campobasso e dal Supermercato PAM di Termoli.





Al rientro in piazza Duomo le premiazioni per la corsa e la consegna del premio "Sport in Città", vera novità di questa edizione.

Gli Attestati di merito sportivo per la disciplina dell’atletica leggera sono stati conferiti a:

- atleta Piero Biagio Mignogna per gli straordinari meriti sportivi conseguiti nel 2023, in particolare per avere conquistato il titolo di campione regionale di corsa campestre e per aver partecipato a 40 gare su strada, giungendo primo assoluto in 12, classificandosi tra i primi 5 al traguardo nelle restanti.

- atleta Francesca De Sanctis per gli straordinari meriti sportivi conseguiti nel 2023, in particolare per avere vinto il titolo italiano master nei 10 km su pista, la medaglia di bronzo ai campionati italiani master nei 5 km su strada e il primo posto di categoria nella mezza maratona “StraMilano” con il tempo di 1 ora 20 m 24 s.

Galleria fotografica