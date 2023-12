«Basta palloncini in volo, fermiamo il disastro ambientale»

TERMOLI. Persino Striscia la Notizia ha sposato la campagna contro il lancio dei palloncini, pratica su cui c'è il forte impegno di Plastic Free.

Ricorrenze, feste, funerali, i palloncini sono sempre più utilizzati e viene ignorato l’impatto negativo che hanno sull’ambiente. Il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura bensì anche agli animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo.

I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini. Si tratta di una minaccia molto più frequente di quanto non si immagini: durante una ricerca portata avanti dalla Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. È inevitabile che quello che vola in alto, torna giù.

DICIAMO BASTA ALL’INUTILE VOLO DEI PALLONCINI.

Come? Sensibilizzando più persone possibili in una scelta migliore e consapevole e creando una legge nazionale che vieti questo inutile gesto.

PERCHÉ QUESTA PETIZIONE?

Vogliamo raccogliere più firme possibili per far diventare il divieto del lancio dei palloncini una legge nazionale.

COSA AVETE GIÀ FATTO FINO AD OGGI?

Abbiamo fatto emanare ordinanze di divieto da oltre 40 Comuni e abbiamo presentato la problematica a Montecitorio il 30 maggio 2023. Inoltre, da anni effettuiamo una comunicazione costante a mezzo social e stampa per sensibilizzare le persone su questa tematica.

MA I PALLONCINI SONO BIODEGRADABILI…

Un qualsiasi prodotto biodegradabile non sparisce magicamente in natura bensì necessita di essere smaltito correttamente in appositi impianti. Anche i palloncini biodegradabili presentano nella confezione il simbolo di non lasciarli volare in cielo.

COME FESTEGGIARE ALLORA?

Dalle bolle di sapone per i più piccoli all’adozione virtuale di una tartaruga per le feste importanti, dalle bandierine di carta alle feste di compleanno alla piantumazione di un albero ai funerali, ci sono tante idee che renderanno memorabile la giornata senza danneggiare l’ambiente, gli animali e te stesso.

MI SEMBRA UNA BELLA IDEA, COME POSSO CONTRIBUIRE?

Firmando questa petizione e diffondendola a più persone possibili e facendo una donazione per aiutarci a diffonderla sempre di più

SOLO QUESTO?

Puoi continuare a seguirci su tutti i social e fare insieme a noi la differenza, ogni giorno.