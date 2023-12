Verso l'open day vaccinale di sabato 16 dicembre

TERMOLI. Tornerà sabato 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 l'open day vaccinale "Sempre protetti". Le vaccinazioni, offerte gratuitamente, saranno effettuate contro l'influenza, il Covid-19, l'herpes-zoster, pneumococco, Dtp e Hpv.

Tre i punti vaccinali, a Campobasso presso il centro vaccinale di via Toscana, a Isernia presso il centro vaccinale dell'ex ospedale e a Termoli presso il centro vaccinale di via del Molinello, all'ospedale vecchio. «In preparazione al vaccino Day del 16 dicembre va ricordato che il vaccino va somministrato soprattutto per prevenire le infezioni gravi ed i ricoveri ospedalieri conseguenziali – ricorda il patologo clinico dell’Asrem, dottor Giancarlo Totaro - il vaccino serve ai pazienti fragili per affrontare nelle migliori condizioni immunitarie possibili la gravità dell'infezione e prevenire le conseguenze gravi ed i ricoveri ospedalieri. In molti hanno notato che nonostante il vaccino si rischia, anche se in percentuale minore, di contrarre lo stesso il Covid ma bisogna sottolineare che ai pazienti fragili ed anziani in alta percentuale previene le patologie gravi ed i ricoveri ospedalieri ed è questo al momento il miglior risultato possibile nelle condizioni attuali dell'arte. Quindi la somministrazione del vaccino nelle persone fragili diminuisce sensibilmente i casi di morte e complicanze gravi.

Quindi le persone fragili non devono lasciarsi indurre nella tentazione di ritenere inutile il vaccino solo riferendosi al contagio possibile ma essere coscienti che la cosa importante è quella che la malattia non porti a morte e complicanze che poi rovinano per sempre l'esistenza. Quindi come tutte le terapie, il vaccino ha i suoi limiti ma è scientificamente provato che comunque protegge le persone più fragili. Oggi il Covid si può affrontare con serenità se si è vaccinati».