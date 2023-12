"Primo soccorso e Blsd", i corsi che tutti dovrebbero frequentare

TERMOLI. La Sirio forms in convenzione con Msp Molise comitato regionale, ha tenuto un corso di primo soccorso e bls-d, lo scorso sabato 9 dicembre "Termoli Danza" di via Cina, col maestro Giuseppe Bracone.

Insegnare le tecniche di primo soccorso è davvero importante come importanti sono le basi per n intervento efficace nei confronti di una persona in difficoltà. Conoscere queste tecniche significa concretamente, poter intervenire per aiutare una persona che sta subendo un arresto cardiaco. Il BLS-D, acronimo di Basic Life Support Defibrillation, fa riferimento alle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

Utilizzare un defibrillatore, seguendo una formazione adeguata, diventa un gesto semplice e salvavita.

Il primo soccorso è uno strumento fondamentale per salvare vite, proprio per questo la formazione è così importante. I metodi di soccorso con il defibrillatore, sia per gli adulti che per i bambini, ma anche gli elettrodi da applicare in zone precise del torace, quando e come, dopo l’analisi del defibrillatore scaricare i joule.

Galleria fotografica