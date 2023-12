Project financing Gtm, sul trasporto pubblico locale minoranza presenta esposto alla Corte dei Conti

Opposizione comunale sul project financing Gtm: la conferenza stampa

TERMOLI. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa dell'opposizione sul trasporto pubblico e il project Gtm, ospitata nella saletta del locale Café de Paris, in via Abruzzi, con Daniela Decaro (vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Termoli 2024) e Pino D'Erminio, esponente della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune.





Dai cartelli presenti, l'opposizione rincara la dose e assicura che "GTM non rispetta i patti sottoscritti il 22 settembre 2021 e I'amministrazione comunale sonnecchia.

Impegni riguardanti la flotta degli autobus: 17 autobus nuovi, di cui 2 ibridi, per il trasporto pubblico locale, muniti di AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per attivare avvisatori di fermata, a bordo, e dei tempi di attesa, alle pensiline e paline "intelligenti". Realizzato: nulla.

Rinnovo pensiline e paline "intelligenti" (collegate ad AVM), GTM dice che a marzo 2024 avvierebbe i lavori per una pensilina chiusa e climatizzata in Piazza Garibaldi (Stazione).

Per il resto, il Comune di Termoli ha chiesto ed ottenuto € 533.333 di fondi europei per: 6 pensiline e 12 paline <intelligenti>; 30 dispositivi AVM a bordo degli autobus (ma ne servono 17); allestimento della centrale operativa AVM.

GTM non rispetta i patti sottoscritti il 22 settembre 2021, e l'Amministrazione comunale sonnecchia parte 2.

Copertura della piscina comunale nel parco, promessa una copertura con ristorante, palestra, sala conferenze

Prospettata a novembre 2021 una tettoia in legno lamellare aperta ai lati e priva di infissi (<potrà essere utilizzata prevalentemente nella stagione estiva>). Il 25 settembre 2023 Larivera dichiara alla stampa che è in forse anche la tettoia.

Intanto GTM la gestisce a canone zero. Area giochi coperta nel parco comunale. Appena inaugurata. Doveva essere uno spazio ad accesso libero, invece è sorta un'attività commerciale, con ingresso a pagamento (€ 6 a bambino) e rivendita di alimentari e bevande. Da acclarare l'adeguatezza della struttura. C'è dell'altro".





Nell'interrogazione presentata dall'opposizione, Marcella Stumpo per Rete della sinistra, Daniela Decaro, Antonio Bovio per Termoli 2024 e Ippazio Stamerra per il MoVimento 5 stelle, si premette che nel quadro del POR FESR FSE 2014-2020, asse 4, azione 4.4.2/1, il Comune di Termoli ha ottenuto un finanziamento di 533.333,33 euro, per realizzare l’intervento denominato “Sistema intelligente per l’organizzazione del trasporto locale: implementazione di sistemi GIM (gestione informata della mobilità), installazione pensiline, paline digitali e di biglietterie automatiche nel Comune di Termoli ed istituzione della cabina di regia” (d’ora in avanti, “Intervento”);

- l’Intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 dalla delibera di Giunta n. 255 del 13/10/2023, con previsione di spesa tutta nel 2023;

- la progettazione dell’Intervento è stata affidata direttamente agli ingegneri Maurizio Gammieri ed Antonio Di Iorio;

- nella prima ipotesi progettuale, datata 19/09/2023, si prevede la fornitura e posa in opera: di sei pensiline, di cui una doppia ed un’altra quadrupla (quella in Piazza Garibaldi), per un totale di dieci pensiline “elementari”; trenta dispositivi AVM (Automatic Vehicle Monitoring); una centrale operativa per la gestione dell’AVM; dodici paline “intelligenti” (collegate all’AVM) presso nove fermate (per tre fermate le paline sono doppie); uno schermo informativo da 42 pollici presso il Terminal Bus; dieci schermi informativi da 24 pollici presso ciascuna pensilina “elementare”;

- il quadro economico del 19/09/2023 espone un importo lavori di 439.974,27 euro (inclusi oneri per la sicurezza) e somme a disposizione per 93.359,06 euro;

- nel dettaglio del computo metrico, sempre del 19/09/2023, si rilevano i seguenti costi unitari: 12.081,04 euro per pensilina “elementare”, 4.184,60 euro per dispositivo AVM, 4.890,60 euro per palina “intelligente”, 4.545,75 euro per schermo informativo da 24 pollici; inoltre, 64.104,48 euro per l’allestimento della centrale operativa e 14.421,00 euro per lo schermo informativo da 48 pollici presso il Terminal Bus;

- il 24/03/2020 la società AMAT (Azienda per la mobilità dell’area di Taranto) SpA ha indetto una procedura aperta al prezzo più basso (CIG 8288072D5E), per «la fornitura e posa in opera dell’hardware del sistema AVM di bordo per la flotta autobus dell’AMAT [di 150 veicoli], il cui costo è stimato in € 300.000,00 (trecentomila/00), di cui € 2.000,00 (duemila/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d’asta» (Bando/Disciplinare di gara, art. 1);

- la suddetta gara CIG 8288072D5E è stata aggiudicata il 22/06/2020 al prezzo di 195.500,00 euro (prezzo per ogni dispositivo 1.303,33 euro), battendo di poco la seconda offerta, che è stata pari a 209.900,00 euro;

- il 04/10/2023 è stato presentato un aggiornamento del progetto dell’Intervento, che prevede l’eliminazione della pensilina quadrupla in Piazza Garibaldi e dei relativi quattro schermi informativi da 24 pollici, e l’aggiunta di una stazione di bike sharing con otto postazioni;

- il 06/10/2023 GTM ha comunicato al RUP che in Piazza Garibaldi realizzerà una pensilina chiusa e climatizzata, con presumibile inizio dei lavori il 1° marzo 2024 (prot. 66039);

- l’eliminazione della pensilina quadrupla in Piazza Garibaldi e dei relativi quattro schermi informativi da 24 pollici determina una riduzione di 66.507,16 euro dei costi stimati dai progettisti; non è noto il costo aggiuntivo dovuto alla stazione di bike sharing;

- il 22/09/2021 sono stati sottoscritti il contratto (rep. 2188) e la convenzione (rep. 2187) tra il Comune e GTM srl unipersonale di Giuseppe Larivera, con decorrenza 1° settembre, relativi al “Project financing per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale” (d’ora in avanti “FP”);

- tra gli impegni assunti da GTM figura l’implementazione del sistema AVM su tutti gli autobus in esercizio (Offerta tecnica Air Pullman SpA - aggiudicataria della gara relativa alla FP - come da art. 8, comma 1, del Contratto) e la «rigenerazione delle pensiline esistenti, nonché installazione di nuove pensiline e di nuove paline distribuite sul territorio comunale», nonché la «realizzazione di un circuito di bike sharing e dei relativi percorsi» (Convenzione, art. 2);

- il 62° Premio Termoli, Sezione architettura e design, ha avuto come tema di concorso la «progettazione di una pensilina per la sosta degli autobus urbani, che abbia caratteristiche di innovazione nel design e che sia tecnologicamente avanzata ed eco-sostenibile […] le cui dimensioni prestabilite sono di cm 250 (altezza) x 350 (lunghezza) x 200 (profondità), dovrà risultare idonea a resistere agli spazi esterni, dovrà essere dotata di seduta e dovrà adattarsi ai normali usi di sosta protetta, in conformità alla regolamentazione del settore.» (Regolamento del concorso).

Con questa interrogazione, l'opposizione, quindi, chiede al vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano:

- come mai l’Amministrazione comunale ha chiesto 533.333,33 euro di fondi europei per interventi la cui realizzazione è a spese palesemente di GTM, come da contratto e convenzione siglati il 22/09/2021;

- se l’Amministrazione intende chiedere a GTM, in sostituzione, di finanziare con 533.333,33 euro altri interventi inerenti alla mobilità, ad esempio contribuendo ai costi per la realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza Donatori di sangue;

- se sia stato esaminato criticamente il computo metrico estimativo presentato dai due progettisti, che espone prezzi unitari che appaiono di gran lunga sovrastimati, valga per tutti il confronto tra il prezzo unitario dei dispositivi AVM, indicato in 4.184,60 euro, contro i 1.303,33 euro conclusi tre anni fa da AMAT, una differenza abissale, che non può essere tutta giustificata dall’inflazione intervenuta negli ultimi tre anni, né dal numero degli apparati acquistati (150 da AMAT, contro 30 per GTM);

- visto che l’Amministrazione ha affidato direttamente la progettazione, se essa ha valutato in specifico le precedenti esperienze trasportistiche dei due prescelti;

- come mai si prevede di acquistare 30 dispositivi AVM, quando il numero massimo degli autobus da mettere in linea è di 17, inclusi 3 autobus di scorta;

- con quale forma contrattuale l’Amministrazione pensa di affidare a GTM i dispositivi AVM;

- se il progetto delle pensiline è quello vincitore della Sezione architettura e design del 62° Premio Termoli, ovvero, in caso contrario, per quali motivi questo è stato scartato.

