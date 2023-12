L'agricoltura in Molise: più crescita, meno rifiuti per un futuro sostenibile

ISERNIA. Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 9:30 si svolgerà, ella sede della Camera di Commercio di Isernia, il convegno 'L'agricoltura in Molise: più crescita, meno rifiuti per un futuro sostenibile'. Una iniziativa di Arpa Molise in collaborazione con Coldiretti Molise.

Parteciperanno Alberto Manfredi Selvaggi, direttore Arpa Molise, Andrea di Lucente assessore regionale all'ambiente, Salvatore Micone assessore regionale agricoltura, Daniele Saia presidente Provincia di Isernia, Piero Castrataro sindaco d'Isernia, Aniello Ascolese direttore regionale Coldiretti, Giovanni Sardella di Arpa Molise, Ernestina Balletta biologa, Claudio Papa presidente Coldiretti Molise e Michela Bunino responsabile Coldiretti donne impresa.

Le testimonianze sono affidate a Michele Porfido imprenditore agricolo olivicolo e Carmine Valentino Mosesso imprenditore zootecnico.