I frutti della terra: si rinnova il Ringraziamento anche nei tempi di magra

Giornata del Ringraziamento Coldiretti: trattori in parata

TERMOLI. Pioggia battente dalla partenza della sfilata sino alla conclusione della messa con la benedizione dei mezzi agricoli quella che ha contraddistinto ieri mattina la Giornata del Ringraziamento Coldiretti, organizzata dalla sezione di Termoli, presieduta da Aldo Tanassi, col supporto di Giuseppe Del Ciotto e Domenico De Camillis.





La sezione di Termoli vanta oltre 400 iscritti locali e almeno 800 con le altre sei località che vi fanno capo: San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Petacciato, Campomarino, Portocannone e San Martino in Pensilis. Presenti il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, il vice segretario regionale di Coldiretti, Adamo Spagnoletti, nonché il presidente provinciale Giacinto Ricciuto, oltre a decine di coltivatori, che hanno portato in dono i frutti della loro terra.





Ad accoglierli padre Enzo Ronzitti e la comunità parrocchiale di San Pietro, durante una celebrazione religiosa, quella delle 11, con tanti messaggi rivolto alla componente agricola. «O Signore, noi Ti ringraziamo per i frutti che ogni anno la terra produce a beneficio dell’umanità.





Tu che rendi fecondo il seme e lo moltiplichi con generosa larghezza, fa che in eguale misura maturi in noi tutti il germe della giustizia e il frutto della pace. Per Cristo nostro Signore, Amen», la preghiera recitata dalle centinaia di presenti in chiesa, tratta dalla “Messa dopo il raccolto”.





Un comparto che ha vissuto di grande sofferenza l’annata che va a chiudersi e che come ha sottolineato Spagnoletti, «Vorremmo dedicarci alle colture del 2024 senza troppe preoccupazioni relative ai danni subiti quest’anno», esprimendosi sugli aiuti che si spera siano garantiti con Governo e Regione.





A fuoco anche temi come l’emergenza animali selvatici, a cui occorre dare una risposta urgente, e per questo e altre problematiche, lo stesso Ferrazzano ha ribadito l’interesse dell’amministrazione comunale, che nei prossimi giorni promuoverà un incontro con la categoria dei coltivatori e degli allevatori, per disegnare un’azione corale a sostegno delle famiglie e delle imprese del settore primario.





Sempre suggestivo, anche sotto l’acqua, l’arrivo in corteo dei trattori, agghindati dalle bandiere gialloverdi, mezzi antichi e nuovissimi, che non temono di bagnarsi.





