Dall'8 dicembre "atti" inaccessibili a causa di un attacco hacker al cloud nazionale

TERMOLI. Da alcuni giorni e precisamente dall'Immacolata Concezione diversi gli enti in tutta Italia, tra cui Comune di Termoli e Cosib, che risultano avere la sezione degli atti digitali inaccessibile. Un bel danno, causato da un attacco hacker a un service provider che fornisce il cloud a PA Digitale.

"PA Digitale Spa informa che i suoi servizi, a causa di un significativo evento che ha interessato il proprio fornitore di infrastruttura cloud, non sono disponibili a partire dalla prima mattina dell'8 dicembre 2023. Siamo in attesa di ricevere dal fornitore i dettagli della vicenda, che comunicheremo assieme alle tempistiche previste per il ripristino dei servizi erogati da PA Digitale ai propri clienti e ogni altra informazione che otterremo dal cloud service provider, non appena ne verremo a conoscenza. PA Digitale esprime il proprio rammarico per questa spiacevole vicenda, indipendente dalla propria volontà e al di fuori del proprio controllo. Al tempo stesso, assicura il proprio risoluto impegno di trasparenza e di piena dedizione al più celere rientro alle normali operazioni, per la salvaguardia degli interessi dei propri clienti".