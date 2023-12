Chiese inagibili dal sisma del 2018, vertice con Diocesi e Toma

BASSO MOLISE. Presso la sala riunione della protezione civile di Campobasso è avvenuto un incontro inerente al finanziamento degli edifici di culto.

Presenti i sindaci dei comuni interessati ed i rappresentanti delle Diocesi di Termoli Larino e Trivento. Il Commissario Toma ha garantito le risorse ma la criticità che ha allungato i tempi è dovuta al fatto che le diocesi seppur individuate dalla norma come soggetti attuatori non sono stazioni appaltanti qualificate.

Pertanto la soluzione è che le diocesi deleghino i Rup dei comuni per gli interventi ed in particolare la Cuc dell'unione dei comuni del basso Biferno per quelli di importo superiore come la chiesa di Acquaviva Collecroce e di Montecilfone. Ottenuta la piena disponibilità dei rappresentanti dei comuni adesso la responsabilità della scelta è in mano al vescovo che deve delegare attraverso una convenzione la Cuc per gli interventi e possibilmente entro il 31 dicembre, data di scadenza del commissario alla ricostruzione.