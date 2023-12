"Diamo un calcio alla malattia", la Kemarin si fa grande contro il cancro

CAMPOMARINO. Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano, lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa.

Se, come scrisse Aristotele nella sua Politica, “l'uomo è un animale sociale” e tende per natura ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società, così le parole dell’antropologo Marcel Mauss aiutano a farci comprendere come la pratica sportiva sia da intendere anche come “un fatto sociale” le cui attività, dall’ambito puramente sportivo “sconfinano” in quello sociale.

Lo sport può essere quindi inteso come lo specchio della società, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose. Rappresenta, dunque, un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico-emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei soggetti coinvolti.

Questi sono pensieri e convinzioni consolidate da anni nelle attività e nelle azioni della Polisportiva Kemarin: non solo calcio a 5 (partecipando ai campionati regionali maschili prima per 20 anni e femminili poi da 2 anni ma impegno continuo nel sociale e per gli altri.

La Polisportiva Kemarin dal 2020 sostiene il progetto “Grande contro il cancro” di Soleterre Onlus che dal 2002 (anno di nascita anche della Polisportiva Kemarin) si impegna a garantire il Diritto alla Salute a bambini, donne e uomini nelle Terre Sole. Col nostro lavoro e con l’aiuto di tanti sostenitori come te miglioriamo la qualità della vita dei bambini malati di cancro, garantendo loro cure mediche, accoglienza e sostegno psico-sociale.

Così dalla prima campagna a sostegno di Soleterre che la Pol. Kemarin ha lanciato nel 2020 per la raccolta fondi, alla Pasqua Solidale Kemarin (2021) e le palline del Natale Solidale Kemarin dello stesso anno, sono arrivate le Sciarpe Solidali Eagles Kemarin (2022), il Charity Futsal Match (agosto 2023) e il progetto KemarINsolidarietà.

Proprio quest’ultimo appuntamento si terrà venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 18:00 presso la storica residenza di Palazzo Norante a Campomarino. L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere sull’importanza del sostegno psicologico nella gestione delle emozioni durante i complicati processi di cura.

Accanto a interventi di educazione e sensibilizzazione volte a favorire la diagnosi tempestiva del tumore, Soleterre ha una parte fondamentale sia nella prima accoglienza di bambini e genitori che arrivano presso le strutture ospedaliere che sulla loro salute psico-emozionale e sociale grazie al supporto psicologico fornito sia ai pazienti che alle famiglie e al personale sanitario.

L’incontro, fortemente voluto da Ferdinando Chimisso, presidente della Pol. Kemarin, sarà moderato da Stefano Marinucci e vedrà la partecipazione di Piero Donato Silvestri, sindaco del comune di Campomarino, Alessandra Ruberto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise e di Roger Bergonzoli, Foundraising Development Soleterre.

Il momento di riflessione sarà anche l’occasione per continuare la raccolta fondi a sostegno del progetto Soleterre “Grande contro il cancro”: l’acquisto dei Biscotti “Buoni Buoni” si tradurrà in donazione per sostenere la ricerca e le azioni di sensibilizzazione sulle tematiche trattate e sull’importanza di garantire il Diritto alla Salute dei bambini nelle Terre Sole.

Diamo un calcio alla malattia, facciamo un piccolo gesto capace di fare una grande differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie.