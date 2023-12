A pochi passi dagli ulivi colpiscono i colori vivaci dello zafferano

COLLETORTO. S’investe nella terra con nuove coltivazioni che un tempo sembravano impossibili tra le ultime propaggini dell’Appennino e i declivi orientati verso l’area del Fortore. Talvolta, per davvero, c’è un’isola bella piena di colori che può aprire nuove prospettive nel campo delle aziende agricole in mano ai giovani. Nei pochi pezzi di terra, che si tramandano di padre in figlio, si risveglia un ventaglio di emozioni in equilibrio, che indubbiamente ristora le esigenze di un cuore sensibilissimo, che, per scelta decide di lavorare pazientemente con amore la propria terra. In questo caso l’isola, che con cura si coltiva, è costituita da pezzi di terra atavici, dove la storia personale vuole senz’altro ritagliarsi nuovi spazi.

È il caso di Michele Tamaro, che, dopo aver abbandonato un’attività completamente differente, ha riscoperto questo mondo per un cammino di lavoro del tutto nuovo. Nella sua terra, tra gli ulivi, ritrova una qualità di vita ricca di piacevoli sensazioni, destinate a soddisfare questo nuovo percorso. In Contrada Macchie, tra il nitrire dei cavalli di Laura e gli oliveti che scendono in una strettissima convalle, fino a Passocupo, dove s’incrociano le poche boscaglie sopravvissute, Michele Tamaro ha scelto di coltivare l’oro rosso, lo zafferano. Una scommessa, dunque, su questa nuova impresa, dopo una lunga esperienza in campo commerciale, dal carattere ripetitivo nella sua routine per via di un lungo lavoro quotidiano fino a tarda sera. Insomma un settore commerciale ormai alle spalle che dava poco spazio ai tempi di vita e alle sensibilità dell’io. Quando incontriamo Michele tra i suoi fiori di zafferano dal colore vivace, come si vede dal reportage, cogliamo subito la sua soddisfazione che prova in questo lavoro del tutto nuovo. Ci spiega le sue conoscenze e i segreti da mettere in campo fino alla fase finale di produzione. L’attenzione, lo studio e un lavoro che sa solo di mani, tra non poche accortezze, sono a quanto pare gli ingredienti necessari.

Dal suo sorriso si capiscono subito le motivazioni di questa scelta. Lo sguardo è rivolto alla terra e alla vita campestre. Qui ci sono i suoi legami di antica memoria. Qui i racconti dei nonni rievocano i tempi andati con tanti insegnamenti da osservare. Qui si avverte un vissuto fortemente emozionale. Si tratta, pertanto, di percezioni ricche di sensibilità che Michele coltiva innanzitutto dentro, verso la natura e il contesto ambientale di appartenenza segnato dalla storia di sacrifici dei suoi avi. “Lo zafferano è tra le spezie più preziose. Si colloca tra le colture del futuro, precisa Michele, a quanto pare le richieste adesso ci sono anche in Italia. La sua coltivazione richiede sicuramente tanta competenza, passione e attenzione fino all’essiccazione degli stimmi che, con molta attenzione e delicatezza, si fa a casa e coinvolge un pò tutta la famiglia. In questo lavoro cerco di fare il mio meglio. C’è tanto rispetto per l’ambiente e il suolo. La coltivazione dello zafferano rispetta poi a pieno la terra. Il terreno viene lavorato secondo natura e segue i principi di sviluppo sostenibile per ottenere un alto livello di bontà e genuinità. Gli ambienti domestici, infine, nell’ultima fase di preparazione degli stimmi, si riempiono di profumi e di colori. Ed è veramente una soddisfazione per tutti noi”. Tanto impegno, dunque, dal momento in cui si impiantano i bulbi nel terreno, all’eliminazione delle erbacce, fino alla raccolta degli stimmi rossi, che in questo momento conclusivo regalano tante emozioni. L’ultima raccolta risale a qualche mese fa.

Lo zafferano ha un sapore che indubbiamente affascina. È definito il “re delle spezie” per via del suo profumo particolarissimo. Si ricava dal crocus sativus. Un fiore singolare, dal colore viola, da raccogliere con estrema delicatezza. Il fiore possiede soltanto tre stimmi interni. Pochissimi. Colorati di un rosso acceso particolare. Con questi filamenti rossi, che destano tanta curiosità, è possibile preparare dei piatti gustosissimi. Anticamente lo zafferano veniva sciolto in acqua per far profumare templi, letti e dimore gentilizie. I romani, in particolare, lo strofinavano sul pavimento delle piazze in occasione di avvenimenti importanti che chiamavano a raccolta il popolo della città. Facciamo tanti auguri di cuore a Michele. Protagonista di una coltivazione indubbiamente affascinante. Intanto, nel corso del dialogo con Michele, tra i solchi lavorati, non si spegne il piacere di parlare. Si va avanti nel racconto. Nelle pause silenziose sale in alto il grado di soddisfazione quando si vedono i solchi occupati dalla fioritura dei crochi. Perfetti nella loro espressione. Le note dei colori dei fiori sono meravigliose. Uniche.

Dal rosso, al giallo, al viola regalano sensazioni piacevoli e nuove. A quanto pare al momento un bel regalo c’è. Tra non poco buon umore è quello di uno spirito decisamente gioioso.

Luigi Pizzuto

