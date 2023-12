«Luminarie di Larino uniche nel suo genere», tour operator stupiti dalla loro accuratezza

LARINO. «In tutta onestà non mi aspettavo di trovare un evento di tale portata, dopo aver girato la gran parte dei mercatini natalizi in Italia e in Europa, da Roma a Salerno, da Vipiteno a Montreux, da Quebec City a Londra, posso affermare con certezza che l'evento di Larino è uno dei più belli che ho mai visto, l'accuratezza delle decorazioni addirittura a coprire tutti i discendenti delle case del centro storico.... gli effetti sonori e visivi, le luci a tempo di musica, le decorazioni natalizie in tutte le sue forme, i mercatini, ecc... sono una appassionata del Natale e qui c'è davvero un'atmosfera magica non equiparabile... non lascio mai recensioni ma Larino merita tutti i miei elogi, grazie per avermi fatto fare una bellissima figura con il gruppo che ho portato da Perugia, grazie ad Antonio del park hotel Campitelli... vorrei dire che noi inseriamo Larino nei nostri tour solo per venire da Antonio ma da oggi in poi non mancherà mai la nostra presenza e luminarie di Larino... al prossimo anno, al più tardi!» Un post che ha suscitato molta attenzione, quello di Cristina Cruciani, di enorme elogio per la rassegna “Magia di Luci”.

Ne abbiamo voluto sapere di più, contattandola direttamente. Cristina è direttore tecnico di agenzia di viaggi dal 2011 e amministratore delegato di “Lady Cru il viaggio perfetto by My Life srls”, un tour operator che si occupa maggiormente di outgoing ma presto anche di incoming in Umbria. «Facciamo molti viaggi di gruppo ed ho avuto occasione di vedere molti eventi natalizi per cambiare quest'anno abbiamo proposto qualcosa di alternativo come Larino. Inizialmente la scelta era più che altro dettata dalla volontà di andare al Park hotel Campitelli in quanto l'accoglienza di Antonio è formidabile e so che i nostri clienti rimangono sempre piacevolmente colpiti da questo, perciò cerco tour che mi permettano di soggiornare da lui.

Quest'anno eravamo stati già un'altra volta a Larino per fare Termoli e tremiti ma abbiamo beccato una giornata di brutto tempo ma abbiamo avuto comunque modo di ammirare la splendida cattedrale di Larino. Più volte siamo stati in Molise, sulla costa, altre volte abbiamo proposto uscite al santuario di Castelpetroso e in quella occasione abbiamo visitato la Grotta di San Michele Arcangelo, siamo andati sul Ponte tibetano di Roccamandolfi e alle rovine di Altilia. Vorrei inoltre complimentarmi con il paese di Campomarino per gli splendidi murales e per la pulizia del centro storico. Per il momento stiamo preparando la locandina per il carnevale di Larino, mi dispiace di non riuscire a tornare per l'Epifania».