Ingegneria energetica: l'istituto Majorana protagonista a Varsavia

TERMOLI. Continua l’impegno dell’Istituto di Istruzione Secondaria “E. Majorana” di Termoli per la promozione delle comunità energetiche, “luoghi” in cui è possibile consumare e scambiare energia pulita in un’ottica di collaborazione e autoconsumo.

Dal 28 novembre al 1^ dicembre 2023 si è tenuta a Varsavia (Polonia) "The 16th Conference on Research and Development in Power Engineering (RDPE)" organizzata dall'Institute of Heat Engineering: IHE (Warsaw University of Technology, Institute of Applied Research (Warsaw University of Technology SP.Z.O.O.) e PAN (Polska Akademia Nauk). Nel corso degli anni, la conferenza RDPE è diventata un forum leader per la presentazione di questioni relative al settore dell'ingegneria energetica. L'evento riunisce rappresentanti del mondo accademico e degli imprenditori che condividono conoscenze, presentano risultati e si scambiano opinioni sul settore energetico europeo. La conferenza è una piattaforma per sollevare domande e fornire risposte riguardanti l'ingegneria energetica all'avanguardia da parte di persone con indiscutibile esperienza nel settore.

Gli argomenti affrontati alla conferenza includono aspetti tecnici e finanziari dell'adeguamento e della ricostruzione nel settore energetico modellazione matematica dei processi termici e di flusso opinioni scientifiche sul funzionamento degli impianti elettrici questioni relative all’energia nucleare RES e transizione energetica. Nell'ambito dell'edizione 2023 del convegno si terranno sessioni speciali legale alle tecnologie dell'idrogeno, Smart Cities/Distretti Energetici Positivi (PED). Argomenti trattati in articoli scientifici: test operativi ed esperienza dal retrofitting, tecnologie di controllo delle emissioni, durata degli impianti elettrici, ottimizzazione operativa per impianti elettrici e di cogenerazione, mercato energetico, nuove tecnologie energetiche, adeguamento del settore energetico e termico alle normative comunitarie, modellazione matematica dei processi fisici nel settore energetico, macchinari di processo, sistemi energetici e di processo.

In particolare all’interno della sessione_B2 c'è stato il contributo dal titolo: “School buildings and school communities as drivers for sustainable Renewable Energy Communities” che vede come autori l’arch. Antonella TUNDO, arch. Laura BLASO ed ing. Fabio MORETTI (ENEA Smart Cities and Communities Laboratory, Smart Energy Division, Department of Energy Technologies and Renewable Sources), il prof. ing. Paolo MARINUCCI (Department of Electrotechnical and Electronics, IISS “E. Majorana”, Termoli -CB-) e l'ing. Sonia GIOVINAZZI (ENEA Analysis and Protection of Critical Infrastructures Laboratory, Smart Energy Division, Department of Energy Technologies and Renewable Sources).

Gli edifici scolastici e le comunità scolastiche rappresentano un'occasione imperdibile per innescare e sostenere lo sviluppo di comunità sostenibili di energia rinnovabile, REC. Le scuole sono altamente energetiche quindi esigere il loro coinvolgimento nei REC può contribuire all'ottimizzazione della risorsa energia. Ancora più importante, il coinvolgimento delle comunità scolastiche nei REC può promuovere la partecipazione proattiva delle principali amministrazioni pubbliche e dei soggetti interessati, il cui contributo è fondamentale per avviare e far prosperare i processi sociali ed economici fondamentali per le REC. Questo articolo presenta il progetto PELL e il relativo approccio e piattaforma, originariamente concepiti dall'ENEA, la cui attuazione è strumentale a sostenere lo sviluppo, il monitoraggio e la crescita delle REC. PELL sostiene l'efficienza gestionale ed operativa nel settore delle infrastrutture pubbliche consentendo un monitoraggio continuo delle infrastrutture ad alto consumo energetico. I servizi forniti dalla piattaforma PELL includono sia il monitoraggio della gestione operativa dell'energia che il supporto alla definizione del risparmio energetico. Come ulteriore servizio di monitoraggio recentemente aggiunto alla piattaforma PELL c'è il monitoraggio della salute dell’edificio scolastico dal punto di vista statico e quando sottoposto a forze sismiche quindi il monitoraggio dell'integrità strutturale e della funzionalità residua a seguito di un evento sismico di importanza critica. Un edificio scolastico per essere un elemento chiave all'interno di un REC deve essere energeticamente flessibile e efficiente, ma anche robusto e resistente. Il contributo presenta l’implementazione dell’approccio e della piattaforma Pell in una scuola secondaria del Comune di Termoli - Istituto "E. Majorana" (Regione Molise, Italia) insieme all'implementazione sullo stesso caso studio di ulteriori strumenti ideati dall'Enea in Italia per supportare la creazione e la gestione delle comunità energetiche.

Link del convegno: https://www.rdpe.itc.pw.edu.pl/

Scarica abstract: https://www.rdpe.itc.pw.edu.pl/boa (pag. 65)

Link del progetto CER – Termoli:

https://sites.google.com/majoranatermoli.edu.it/certermoli/home

Link modulo per adesione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9u9bMgU7GQRuOQvtx2Mg0g3CJj8bZcsK7U9l75HB8GoTfSw/viewform