Imprenditoria femminile, insediato il nuovo comitato alla Camera di Commercio

CAMPOBASSO. Si è insediato lo scorso 7 dicembre il nuovo Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Molise.

A guidare il “Cif” sarà Sandra Palombo, eletta nella stessa seduta dalle altre componenti per acclamazione.

Presenti all’insediamento, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di commercio, Paolo Spina e Roberto Pierantoni.

«L’imprenditoria femminile è una componente fondamentale del tessuto economico molisano, come testimoniato dagli ultimi dati che abbiamo diffuso– afferma il presidente della Camera di commercio, Paolo Spina – ecco perché il Cif rappresenta un punto di riferimento estremamente importante per le attività camerali, per stimolare la crescita e la visibilità delle imprese della regione».

Nove le componenti: Caterina Pastore, Macrina Caruso, Concettina Zappone, Sandra Palombo, Maria Di Cesare, Teresa Cascitelli, Cinzia Bonetto, Mariagiovanna Galasso, Manuela Virtuoso.

“Esprimo la mia profonda gratitudine a tutte le rappresentanti delle varie associazioni per la fiducia che ci hanno accordato-dichiara la Presidente del Cif Sandra Palombo. “Il nostro obiettivo è costituire un team operativo, dedicato a sviluppare una rete informativa e formativa solida per sostenere l'imprenditoria femminile. Vogliamo amplificare le voci di tutte le imprenditrici, riconoscendo il valore delle loro esperienze come fonte preziosa di supporto per chi intraprende questo percorso. Il Cif si impegna a promuovere e sostenere l'impresa al femminile, focalizzandosi anche sul rafforzamento delle politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, fondamentali per il progresso delle donne in tutti i campi, anche promuovendo presso le imprese il conseguimento della Certificazione della Parità di Genere”.