«Ci ritroviamo dopo 40 anni con lo stesso spirito»

TERMOLI. Dopo il sacro, per così dire, il profano. Dopo il momento celebrativo, quello conviviale. Antonella Zarrilli, una delle anime di Difesa Grande, a margine del calendario presentato martedì sera all'auditorium Giovanni Paolo II, ha così raccontato la serata trascorsa per festeggiare il quartiere.

«Un turbine di emozioni ieri sera ha smosso letteralmente i nostri cuori: in occasione della presentazione del calendario per la celebrazione dei 40 anni di storia della comunità di Difesa Grande, ci siamo ritrovati travolti dagli stessi sentimenti che 40 anni fa hanno fatto sì che ci unissimo in comunità/ famiglia e abbiamo quindi deciso di proseguire la serata al Family Day dove oltre che per mangiare abbiamo ricordato scorci di vita vissuta per strada ma soprattutto in parrocchia a difesa grande quando eravamo ragazzi e dove il nostro parroco di allora nostra guida don Benito Giorgetta ci ha sempre attirati e coinvolti e resi partecipi.

Un gruppo al servizio della comunità questo eravamo dal più grande al più piccolo e preparavamo recital, passione vivente campi scuola recita di Natale la visita ai nonnini dell opera serena ospitavamo profughi di guerra padri passionisti e suore da ogni dove eravamo tutti a servizio durante la festa di santa Maria degli angeli sempre insieme... sempre, sempre. Per l'occasione ci hanno raggiunto Simona e Stefania Di Leo da Bisceglie, due amiche dei bei tempi che con piacere hanno accolto il mio invito ad essere con noi e per ricordare i bei vecchi tempi. Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato con gioia promettendo di riorganizzare al più presto con chiunque voglia essere presente».

