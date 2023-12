«Una strage invisibile e inaccettabile»: nel 2023 in Italia morti 362 clochard

TERMOLI. Il quotidiano della Cei “Avvenire” ci dà i numeri di una strage che non vediamo, spesso neanche quando si annuncia con le fiamme e il fumo di un rogo, come qualche giorno fa a Pozzo Dolce. Numeri freddi, come lo sono i conteggi e le statistiche, come quelli dei femminicidi che ci scuotono per un po’, per essere poi sommersi dallo scorrere veloce di problemi e impegni.

Ma quei numeri sono persone. Invisibili, appunto.

362 senza tetto morti ad oggi, solo nel 2023: dunque più di uno al giorno. Per lo più nelle strade anonime delle grandi città, quelle dove si produce, si vive ad altissima velocità e spesso si dimentica empatia e condivisione.

Ma abbiamo visto nel modo peggiore, recentemente, che si può morire, e si muore, anche in posti piccoli e apparentemente meno distratti delle megalopoli del nord, come la nostra cittadina.

Non si muore solo di freddo, ci dice l’Avvenire, anzi per lo più non sono le intemperie ad uccidere: si muore di solitudine, di disperazione, di alcol, di malattia. Si muore in strada, sui cartoni, sulle panchine, nei parchi. Eppure la grande macchina della solidarietà è viva ed attiva, a Milano come a Termoli; lo sappiamo, lo vediamo, cerchiamo di aiutarla a funzionare. Ma i numeri, che poi sono persone, crescono sempre più, ingrossati dall’arrivo dei tanti migranti che le sciagurate leggi di questo governo hanno condannato all’irregolarità.

La morte del giovane rumeno a Pozzo Dolce è avvolta ancora dai tanti dubbi sui motivi che l’hanno causata; e sempre più spesso sentiamo dire che tanto non si può far nulla per “quella gente”, che comunque non accetta le regole dei dormitori e delle strutture pubbliche e “vuole” vivere in strada. Alibi molto, troppo comodo, e generalistico.

Che aiuta a stare tranquilli con sé stessi e a continuare a non vedere.

Indubbiamente è spesso molto difficile trovare la strada per aprire un dialogo con esseri umani avviliti da dipendenze e miseria: ma può una società civile accettare che 362 persone in 11 mesi muoiano sole su un marciapiedi, distrutte da un disagio grave, da un male di vivere che andrebbe accostato ed alleviato, che è responsabilità di una comunità sociale nel suo complesso?

La morte a Pozzo Dolce non ci dice soltanto che lo stato di abbandono di quel luogo va “riqualificato”, e quindi via a parcheggi e speculazioni edilizie varie; troppo facile questa risposta: facciamo pulizia, mettiamo la polvere sotto il tappeto, così il problema non si vede più. Ma resta, dietro la facciata perbenista delle riqualificazioni: quel giovane che ha perso la vita in un chiosco abbandonato continuerà a parlare a ciascuno di noi, come ognuno dei 362 morti senza nome e senza volto, che gridano alla nostra coscienza anestetizzata.

E’ dovere di ogni amministrazione degna di questo nome non solo intervenire nell’emergenza per garantire posti letto e pasti caldi, ma programmare la creazione di luoghi dove ricostruire dignità e socialità per quante più persone possibile, in modo che escano dal limbo dell’invisibilità.

Le esperienze di Housing First realizzate in molte città italiane ci dicono che si può: basta ritenerla una priorità. Gli interventi di sostegno psicologico, se continuativi e strutturati, funzionano. Basta investire seriamente nelle attività di sostegno sociale, che sono cosa diversa dall’assistenzialismo di emergenza.

Difficile, certo; costoso, forse.

Ma non sarebbe un bel punto chiave di un programma elettorale finalmente diverso, che oltre a lavoro, turismo, crescita economica, urbanistica volesse puntare su inclusione, accoglienza, condivisione? Che volesse finalmente accendere i riflettori sugli invisibili, e farli partecipi dei beni comuni che in una città pubblica (e non privatizzata e venduta) sono di tutti, ma veramente di tutti?

I poveri non vi lasceranno dormire, scriveva padre Alex Zanottelli dopo l’esperienza nelle baraccopoli africane. Noi aggiungiamo che siamo sempre più convinti che nessuno si salva da solo, e continuiamo a credere nostro dovere lavorare per i diritti di ognuno e di tutti.

Anche e soprattutto di chi non ha voce, né volto per troppi in città.

Marcella Stumpo