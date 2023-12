Festa degli auguri alla Misericordia: benedizione della nuova ambulanza

La benedizione della nuova ambulanza della Misericordia di Termoli

TERMOLI. Nel giro di poco più di un mese nuova benedizione dei veicoli della confraternita della Misericordia di Termoli, in occasione della festa degli auguri per festività natalizie e di fine anno, che ha preluso proprio all'imminente Avvento, ieri sera nella sede di via Biferno.

Dal 26 giugno 1992, ormai 31 anni e mezzo (quasi) fa, il fondatore Romeo Faletra e le centinaia di volontari che si sono avvicendati, anzi potremmo parlarne di migliaia, hanno garantito supporto soprattutto alle fasce più deboli della popolazione e una media di 20 attività giornaliere almeno, se non di più.

La Misericordia di Termoli nasce come una Confraternita nello spirito cristiano che anima la carità ed ogni opera di bene che il nostro sodalizio si propone.

Ieri sera, un momento simbolico, certo, ma di grande valenza, quello della benedizione della nuova ambulanza.

Cerimonia officiata da padre Enzo Ronzitti, che è il "Correttore" della Confraternita, alla presenza dei tanti volontari, gli angeli azzurri che operano giorno dopo giorno senza sosta.

Galleria fotografica