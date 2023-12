Via delle Tamerici: residenti rassicurati da Ferrazzano: «Sarà una nostra priorità»

Via delle Tamerici: residenti incontrano il vice sindaco reggente Ferrazzano: parla Massimo Cerimele

TERMOLI. Termolionline sempre al servizio del territorio e dei suoi residenti. Come abbiamo avuto modo di affermare nell'intervista realizzata la scorsa settimana in via delle Tamerici, ci siamo fatti carico di rappresentare l'anello di congiunzione tra amministrazione comunale e residenti sull'atavico problema della carenza di viabilità nel quartiere.

A ricevere una delegazione di abitanti, ieri sera, in municipio, il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, che ha rassicurato loro come la vicenda sarà affrontata come priorità nel più breve tempo possibile.

