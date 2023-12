Caduti in guerra, a San Giacomo la medaglia per i 3 fratelli Galasso

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Attesa per l'intera comunità di San Giacomo degli Schiavoni, quello che avverrà oggi, venerdì 15 dicembre, in occasione del conferimento della medaglia commemorativa dei caduti in guerra al Comune, presso la scuola primaria "Benedetto Croce". Evento in sinergia e collaborazione col Ministero della Difesa. Dalle 10.30, si avvicenderanno vari momenti: il saluto del sindaco, il senatore Costanzo Della Porta, la relazione storica affidata al presidente della sezione Archeoclub d'Italia Oscar De Lena, quindi l'intervento del colonnello Nicola Piscicelli, che consegnerà materialmente e formalmente la medaglia al Comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Alle 11.30 saluti delle autorità presenti, alle 11.45 i canti della scolaresca e a chiudere anche un sobrio rinfresco. Un momento commemorativo che trae origine dal luogo di residenza dei fratelli Galasso (Nicola, Ettore e Antonio). Nella circostanza, il Comitato per la Memoria della B.C.M. (Bonifica Campi Minati) - Associazione con finalità sociali e di cultura storica, architettonica, ambientale, con sede a Campobasso, ha comunicato i nominativi di tre fratelli, nati e residenti in questo Comune, caduti durante il primo conflitto mondiale: Soldato Galasso Ettore nato a San Giacomo il 12.01.1886 deceduto il15.12.1916; Caporale Galasso Nicola nato a San giacomo degli Schiavoni il 02.12.1888 deceduto il 14.08.1915; Soldato Galasso Antonio nato a San Giacomo degli Schiavoni l’11.06.1892 deceduto il 13.05.1917.