Sfratti e case Iacp vuote, l'appello di Adamo Perazzelli: «Dateci gli alloggi inutilizzati»

TERMOLI. L'emergenza abitativa è all'ordine del giorno. Di recente una inchiesta di AsIA/Usb–Sportello diritto all’abitare Casa del Popolo Campobasso-Faced/Città Invisibile Termoli aveva messo in evidenza come sia in forte crescita il disagio abitativo in Italia, come si evince dai dati annualmente pubblicati dal Ministero dell’Interno sui provvedimenti di sfratto, le richieste di esecuzione e gli sfratti eseguiti nel corso di un anno di riferimento. Le politiche pubbliche per la casa sono carenti e l’edilizia residenziale pubblica assolutamente insufficiente. Anche il Molise non si discosta dal drammatico trend nazionale, facendo registrare, anno dopo anno, dati preoccupanti.

I dati del MINT sul 2022

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel corso del 2022 in Molise si è registrato un +161,74% sugli sfratti eseguiti: si tratta di 390 sfratti, avvenuti (ancora una volta) tutti in provincia di Campobasso. È il numero più alto registrato almeno negli ultimi 10 anni in regione.

Già il periodo gennaio-dicembre 2021 aveva fatto registrare un aumento percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nel numero degli sfratti eseguiti in Molise con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario (+ 496%): si trattava nel 2021 di 149 famiglie sfrattate di casa a fronte delle 25 dell’anno precedente (da segnalare che tra il gennaio e il dicembre 2020 era in vigore la legge del blocco degli sfratti dovuta all’emergenza da Covid-19). Nel 2019 erano 152.

Ebbene, ci sono poi situazioni limite, come quelle denunciate da Adamo Perazzelli, un giovane padre termolese, che nel nuovo anno dovrà lasciare la propria casa e non sa dove andare. Ha posto un problema ben specifico, quello di monitorare gli alloggi Iacp che risultano vuoti o che vengono aperti poco durante l'anno, quasi come seconde case. È opportuno una ricognizione a suo (e a nostro) avviso.

«Con questo articolo vorrei segnalare e denunciare le anomalie che in questa regione ci sono. Mi rivolgo all’istituto autonomo case popolari e alla Regione perché, nel 2023 anzi quasi 2024, dobbiamo ancora lottare per avere una casa.

Sono un padre di famiglia, con tre figli minori e una moglie invalida, che a fine gennaio deve uscire di casa per via di uno sfratto.

Uno sfratto basato sulla vendita della casa da parte del proprietario che non ha più intenzione di aspettare.

Case su Termoli non si trovano o, per lo meno, per quelle che ci sono chiedono affitti improponibili, neanche fossimo a Milano in piazza Duomo.

Altre case, adeguate, si affittano solo fino a maggio, perché poi a giugno ci sono i turisti.

Gli affitti oscillano tra i 500 e gli 800 euro, uno stipendio solo, il che significa chiedere alla ditta di fare il bonifico direttamente al proprietario di casa.

Io vorrei sapere come si fa ad andare avanti così. Non venite a dirmi che ingigantisco le cose, non venite a commentare, voi che state bene economicamente, che dovevo pensarci prima di fare i figli, perché esistono persone che non hanno né figli, né famiglia e sono costrette a campare alla giornata, a spaccarsi la schiena come faccio anche io, per portare cibo a tavola.

Ho problemi di salute, sì è vero ma cerco comunque di andare avanti.

Però, adesso è arrivato il momento che qualcuno, e mi rivolgo allo Iacp e alla Regione, si rimbocchi le maniche, dandoci quello che da anni stiamo aspettando: una Casa Popolare!

Mi rivolgo a tutti, ogni giorno, il Comune mi risponde che non si sono casa, io invece sono convinto che ci siano, solo che non vengono fatte le adeguate visioni o controlli che dir si voglia.

Mi auguro che sia lo Iacp che la Regione s’impegnino, e che qualcosa venga fuori.

In via Maratona, nella zona di San Pietro, io vedo, e posso pure sbagliare, case che sono chiuse fino a maggio e poi per magia a giugno sono affittate. Così come nella zona di via Canada, dove un uomo è venuto a mancare e casa è chiusa.

Vorrei l’impegno di queste istituzioni, vorrei che a me e la mia famiglia, così come tanti altri nella mia stessa situazione, che aspettiamo da anni qualcosa che ci spetta, ci venga riconosciuto questo diritto.

Tutte queste anomalie causano sofferenza, sia mentalmente che spiritualmente. Per risolvere tutto questo dovrei spostarmi in qualche altro paese? Non è facile, per tante situazioni personali che non sto qui a dire.

Allo Iacp, alla Regione e anche al comune di Termoli chiedo di riunirsi attorno al tavolo e di unire le forze, affinché questa situazione si risolva.

Dateci questa casa e ridateci la speranza. Con questo vi saluto».