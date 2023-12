Via Martiri della Resistenza a "nuova vita"; finalmente potati anche gli oleandri

TERMOLI. Non con poca soddisfazione, inversamente proporzionale però al tempo di attesa, che riteniamo sia stato troppo lungo, viste le segnalazioni fatte da mesi e mesi, finalmente la zona di via Martiri della Resistenza che costeggia piazza Donatori di Sangue e arriva al liceo scientifico Alfano ha registrato la potatura degli alberi.

Essenze mediterranee come gli oleandri che si erano allargate ben oltra il basamento che ne ospita le radici, creando ingombro del marciapiede e anche focolai di degrado per le foglie secche che si accumulavano giorno dopo giorno, non solo, ma con la folta vegetazione che era diventato anche ricettacolo di rifiuti per gli incivili di turno che vi abbandonavano di tutto, dalle bottiglie alle vaschette alimentari usa e getta, solo per citarne alcuni esempi.

Sull'intervento eseguito nel rispetto del contratto di manutenzione del verde urbano dagli operai della ditta Stabile Terra, abbiamo interpellato il direttore Marco Maio (Dec del contratto), che ha spiegato come si tratta di «spollonatura dei rami basali e potature di mantenimento, con eliminazione dei rami seccagginosi ed asportazione dei tessuti legnosi marcescenti».

Una strada che sta rifiorendo, per restare in gergo ecologico, vista la realizzazione dello spartitraffico e della nuova illuminazione.

